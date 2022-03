Ze Szwajcarii na Ukrainę. Międzynarodowa pomoc dotarła do Lublina [zdjęcia]

– Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak Ukraińcom pomagają Polacy. Rząd i obywatele Szwajcarii też chcą pomóc. Dlatego przysłaliśmy ciężarówki wypełnione śpiworami i innym wyposażeniem, które trafi do ludzi czekających na granicy. A to jeszcze nie koniec, bo do Lublina jedzie już kolejny sprzęt – mówi Jurg Burri, ambasador Szwajcarii w Polsce.

Dzisiaj odwiedził siedzibę lubelskiej firmy Modern-Expo, gdzie powstała jednostka Szwajcarskiej Pomocy Humanitarnej, agendy rządowej zajmującej się pomocą w krajach objętych kryzysem lub konfliktem zbrojnym.

Za wschodnią granicę wkrótce pojedzie specjalistyczne wyposażenie dla szpitali. W ciężarówkach znajdą się m.in. stoły operacyjne, aparatura podtrzymująca życie, defibrylatory, leki i środki opatrunkowe.

Mająca siedzibę w strefie ekonomicznej na Felinie Modern-Expo w pomoc angażuje się od pierwszych dni wojny. W Ukrainie mieści się jeden z zakładów produkcyjnych firmy.

– Pierwsze dni poświęciliśmy na pomoc w ewakuacji naszych pracowników, ich rodzin i znajomych. Otaczaliśmy ich opieką, szukaliśmy miejsc do spania. Tych osób są setki. Moi ludzie pracowali z ogromnym poświęceniem praktycznie przez 24 godziny na dobę, za co jestem im ogromnie wdzięczny. Teraz skupiamy się na pomocy systemowej – mówi Bogdan Łukasik, prezes Modern Expo i inicjator programu „Razem z Ukrainą”, w ramach którego nawiązano współpracę ze Szwajcarami. Takich partnerów jest więcej.

– Do tej pory wyjechało od nas już kilka ciężarówek z pomocą dla Ukrainy. Ale tak dużego transportu jeszcze nie mieliśmy. W następnej kolejności zajmiemy się podobnym, przekazanym przez stronę francuską – dodaje Łukasik.