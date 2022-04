Lublin. Była fabryka wind, mają być bloki

Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych „Lift Service” już cztery lata temu przeprowadziła się z ul. Roztocze do strefy ekonomicznej na Felinie. Jej stare budynki rozebrano trzy lata temu.

Na pofabrycznej działce, która przylega do osiedla domów jednorodzinnych Świt, jeden z deweloperów zamierza budować tutaj bloki, dlatego stara się w Ratuszu o zmianę planu zagospodarowania. Obecny plan nie pozwala na budowę mieszkań, bo wyznacza tu obszar „aktywności gospodarczej”, przeznaczając teren głównie pod „działalność produkcyjno-wytwórczą i składowo magazynową”. Radni już w czerwcu 2018 r. uznali, że należy zacząć prace nad zmianą planu zagospodarowania.

Dwa projekty

Od tamtej pory Ratusz ogłosił już dwa projekty nowego planu, dopuszczające zabudowę wielorodzinną i usługową w proporcjach dowolnie określanych przez inwestora.

Pierwszy projekt dopuszczał 30-metrowe budynki w narożniku ul. Roztocze i Orkana, obok wskazywał kolejne strefy wysokości: do 25 m, dalej do 18 m, a najbliżej domów przy Urzędowskiej nie więcej niż 12 m. Mieszkańcy os. Świt, którzy uważają, że taka zabudowa byłaby zbyt intensywna, zgłosili aż 1500 uwag.

Drugi projekt nie pozwalał już na budynki o wysokości 30 m. Wyznaczał natomiast większy obszar pod bloki 25-metrowe oraz 12-metrowe, które miałyby być bardziej odsunięte od domów jednorodzinnych. Zmniejszono za to obszar pod budynki o dozwolonej wysokości 18 m. Do tej wersji mieszkańcy Węglina zgłosili ponad 1200 uwag.

Będą poprawki

Obawy protestujących mieszkańców są wciąż te same: wysokie budynki to dużo mieszkańców i dużo samochodów, które mogą parkować na wąskich uliczkach Świtu, a okolica może się zakorkować, szczególnie ul. Roztocze. Zgłaszający uwagi nie są przeciwni zabudowie mieszkaniowej na pofabrycznym terenie, ale chcą, by jej wysokość była ograniczona do 12 m.

Po zastrzeżeniach ze strony mieszkańców, projekt planu został skierowany do poprawek. – Z założeniem zmniejszenia wysokości i weryfikacji wskaźników parkingowych – przyznaje Joanna Stryczewska z biura prasowego Ratusza.

Druga wersja projektu zakładała, że na każde małe mieszkanie w nowej zabudowie (do 50 mkw.) będzie musiało przypadać nie mniej niż 1 miejsce parkingowe, na każde średnie mieszkanie (do 70 mkw.) nie mniej niż 1,2 miejsca, zaś na duże (ponad 70 mkw.) deweloper musiałby zapewnić 1,5 miejsca na auto. Nowy projekt może zaostrzyć te wskaźniki.

Dodajmy, że inaczej liczony jest wskaźnik parkingowy dla usług, więc jeśli inwestor postanowi zbudować „akademik”, to za wystarczające minimum (według drugiej wersji projektu) uznane będzie zapewnienie 1 miejsca parkingowego na każde 3 pokoje.

Trzecia wersja projektu ma być ogłoszona 8 kwietnia. Od tego dnia mieszkańcy będą mogli zgłaszać do niej swoje uwagi.