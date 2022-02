Znowu okroją rozkłady jazdy komunikacji miejskiej w Lublinie

Rozkłady, które wchodzą w życie od 14 lutego, są dostosowane do przewidywanego na czas ferii zapotrzebowania na komunikację miejską – informuje Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego. – Oczywiście będziemy monitorować sytuację i dostosowywać podaż do bieżącego popytu, jeżeli będzie taka potrzeba.

Pasażerowie powinni pamiętać, że podczas ferii powinni w dni powszednie patrzeć na przystanku na rozkład oznaczony w tabeli jako „Dzień powszedni, specjalny”.

W dni powszednie

Z rozkładów jazdy linii 14, 26, 31 i 42 wypadną pojedyncze z bardzo wczesnych kursów porannych. Ale także ci, którzy jeżdżą tymi liniami o innych godzinach, powinni sprawdzić rozkład, bo godziny wielu kursów są inne niż obecnie i wiele osób może uznać, że ich autobus odjechał „dwie minuty przed czasem”. Godziny odjazdów warto jeszcze raz sprawdzić także w przypadku linii 2, 20, 32, 34 i 44.

Między porannym a popołudniowym szczytem komunikacyjnym rzadziej pojedzie linia 25 (co godzina zamiast co 50 minut). Rozrzedzony będzie też rozkład linii 11, która kursuje dziś przez cały dzień mniej więcej co godzina, a w nowym rozkładzie taka częstotliwość ma być zachowana tylko w godzinach szczytu. Między szczytami oraz wieczorem odstępy między kursami wzrosną nawet do godziny i 50 minut.

Rozkłady sobotnie

Tu zmiany dotyczą trzech linii. Pierwszą z nich jest „siódemka”, która teraz praktycznie przez całą sobotę kursuje co pół godziny. Po zmianie rozkładu częstotliwość kursów po godz. 18 będzie okrojona o połowę.

Radykalnie odchudzony zostanie rozkład „szesnastki”. Obecnie jeździ ona mniej więcej co godzinę i 20 minut. Zarząd Transportu Miejskiego uznał, że jeszcze ma co obcinać i odstępy między kursami będą znacznie przekraczać 2 godziny.

Względnie łagodnie potraktowano linię 38. Częstotliwość zostaje ta sama (raz na godzinę), znikną za to najwcześniejsze kursy.

Rozkłady niedzielne

Najważniejsze linie komunikacji miejskiej nie będą już kursować co 50 minut, tylko co 60. Dotyczy to linii 2, 6, 7, 13, 15, 17, 18, 21, 26, 29, 31, 32, 34, 39, 40, 55, 57, 150, 151, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160. Jeszcze rzadziej ma jeździć linia 3: raz na 65 minut. Częściej niż obecnie pojadą linie 4, 47 i 161. Mają jeździć raz na godzinę.

Zmienione zostaną również rozkłady linii 1, 12, 14, 20, 23, 37, 38, 42, 44, 45, 70 oraz 154, ale w ich przypadku będą to tylko kosmetyczne zmiany.