"Amerykański lekarz" rozkochał, obiecał i zostawił z długami. Nawet nie był lekarzem

(fot. Pixabay)

To mógł być scenariusz jak z romantycznego filmu. Kobieta poznaje w Internecie amerykańskiego lekarza. On przylatuje do Polski. Jednak, te obietnice okazały się oszustwem, a 59–latka ze Stoczka Łukowskiego straciła na tej znajomości ponad 250 tys. zł.

