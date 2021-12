Jeśli zadzwoni „bankowiec” i poleci zainstalować Quick Support, to się rozłącz

Na policję w Łukowie zgłosiła się 31-latka z gminy Krzywda, która straciła prawie 10 tysięcy złotych. Zaczęło się od tego, że skontaktował się z nią rzekomy bankowiec.

– Oszust „wmówił” jej że konto bankowe które użytkuje jest zagrożone, że ktoś w Sopocie próbował włamać się na nie i wypłacić pieniądze. Mężczyzna zapewniał 31-latkę, że „jedynym ratunkiem” jest konieczność zainstalowania aplikacji Quick Support i przekazanie mu danych autoryzacyjnych – podaje policja.

Kobieta uwierzyła i dodatkowo przekazała oszustowi trzy kody blik. O operacjach finansowych na koncie bankowym system powiadomił sms-em męża 31-latki. Zorientował się, że stracili pieniądze z konta i natychmiast je zablokował.

– Niestety „wypłynęło” z niego prawie 10 tysięcy złotych – dodaje policja i przytacza kolejne zgłoszenie. Tym razem chodzi o 35-latka, który przesłał kod blik swojej kuzynce. – Niestety jej konto na portalu społecznościowym przejęli oszuści. Wysyłając wiadomości do jej znajomych prosili o kody blik i ich autoryzację. Niestety młody mężczyzna wysłał kod blik, a dopiero później skontaktował się z kuzynką. Rozmawiając z nią dowiedział się, że właśnie stracił pieniądze, że oszuści poszyli się pod kuzynkę – informują mundurowi.

To nie wszystko, bo o próbie oszustwa powiadomiła policję też 30-latka, która na jednym z portali aukcyjnych wystawiła do sprzedaży sukienkę. Oszuści odezwali się poprzez komunikator internetowy. Kobieta zgodnie z instrukcją kliknęła w podesłany jej do płatności link, a następnie zalogowała się do swojej aplikacji bankowej. – Po chwili zauważyła, że nie może wykonać już tam żadnej operacji finansowej. 30-latka domyśliła się, że oszuści „przejęli” jej konto i natychmiast skontaktowała się z konsultantem infolinii bankowej. Tam zablokował konto bankowe uniemożliwiając oszustom jakiekolwiek operacje finansowe. Kobieta chcąc dodatkowo zabezpieczyć swoje oszczędności wypłaciła z bankomatu gotówkę – relacjonuje policja.