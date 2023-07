Wyjątkowy klub. Dopóki będą spotykali się co wtorek, żadna siła ich nie ruszy

Pomysł spotkań seniorów lubelskiego sportu przy kawie i ciasteczkach zrodził się w głowach dziś już niespełna 88-latków, działacza kolarskiego i koszykówki, byłego dziennikarza sportowego Dziennika Wschodniego Andrzeja Frączkowskiego oraz Stanisława Komorskiego, związanego przez wiele lat z TKKF i Ludowymi Zespołami Sportowymi.

Sportowa ekipa

W spotkaniach zaczęli regularnie uczestniczyć byli zawodnicy, trenerzy, działacze oraz dziennikarze sportowi. – Zygmunt Dobrzyński, Leszek Postój, Wojtek Budzyński, Andrzej Żołnierowicz, Jerzy Lipski, Henryk Grundszok, Jacek Mirosław, Jan Godlewski, Witold Zimny, Wacław Słomkowski, Janusz Karpiński, Dorota Jarosz, Kazimierz Wierciński, Witold Miszczak i Andrzej Szwabe – Andrzej Frączkowski jednym tchem wymienia nazwiska osób, które regularnie zaczęły pojawiać się na co wtorkowych spotkaniach.

Stanisław Komorski dodaje, że „to fenomen”.

– Nikt nikogo nie nigdy zawiadamia, nikt nikogo nie zaprasza, nie przypomina, a i tak co tydzień na spotkanie przychodzi wiele osób związanych z lubelskim sportem. Rekord to bodaj aż 23 uczestników. Te spotkania to jest to, co trzyma nas przy życiu. Średnia wieku to około 80 lat, a od początku ubyło tylko dwóch. W 2021 roku zmarł Leszek Postój, legenda lubelskiej koszykówki lat sześćdziesiątych, a niedawno, 19 czerwca pożegnaliśmy na cmentarzu przy ul. Lipowej Wojtka Budzyńskiego, byłego lekkoatletę, działacza i fana sportu, spikera sportowego. Pozostali nigdzie się nie wybierają. Żadna siła nas nie ruszy, dopóki będziemy tutaj przychodzić. – dodaje Stanisław Komorski.