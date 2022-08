Relacje z Unią Europejską po nowemu? PiS zaostrza kurs, Kaczyński ostro o "ustępstwach"

Konflikt wewnętrzny

O komentarz dotyczący ostatnich słów Kaczyńskiego poprosiliśmy lubelskich parlamentarzystów.

– Ta wypowiedź jest skandaliczna i uderzająca w interesy polskiego państwa.

W okresie drożyzny, dużej inflacji i rosnących rat kredytów wszyscy Polacy czekają na te pieniądze. One są nam potrzebne jak tlen – uważa poseł Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Grabczuk.

Jego zdaniem antyunijna retoryka to efekt nieustannych tarć w obozie władzy.

– Cały czas chodzi o konflikt wewnątrz Zjednoczonej Prawicy między Jarosławem Kaczyńskim, premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem Zbigniewem Ziobro (lider Solidarnej Polski od dawna otwarcie nawołuje do zaostrzenia kursu wobec UE – przyp. aut.). Dla nich ważniejsze od dobra Polaków jest utrzymanie się przy władzy – dodaje Grabczuk.

W podobnym tonie wypowiada się poseł Jacek Czerniak z Nowej Lewicy.

– To temat zastępczy, który ma przykryć realne problemy Polaków. Moim zdaniem to jest jedynym celem takich wypowiedzi. Rządzący zdają sobie sprawę z tego, że Komisja Europejska nie da się nabrać na pozorowane ruchy. Być może w PiS już wiedzą, że tych pieniędzy nie dostaniemy i winę na to trzeba zwalić na zły Zachód – mówi nam Czerniak.

Sposoby nacisku

Ze słowami Jarosława Kaczyńskiego – czemu trudno się dziwić – zgadza się minister edukacji i nauki z PiS Przemysław Czarnek.

– To Komisja Europejska poszła na wojnę z nami działając poza prawem i nie respektując zasady równego traktowania państw członkowskich i praworządności. Komisja powinna wrócić do założeń zawartych w traktatach założycielskich, w przeciwnym razie grozi to rozpadem Unii Europejskiej – mówi polityk. I przekonuje, że nie ma obaw, aby Polska straciła jakiekolwiek fundusze z KPO. – Te środki będą wyegzekwowane tak, czy inaczej. Są różne sposoby nacisku, żeby pieniądze, które należą się krajom członkowskim, do nich trafiały.