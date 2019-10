Z Lublina dolecisz w godzinę. Czego możesz spodziewać się po podróży do Kijowa?

Z babcią po kapustę

Gdzie nie dostaniemy się metrem, tam dojedziemy autobusem, trolejbusem, tramwajem, maszrutką. Taksówki też nie są drogie: z Majdanu na lotnisko można się dostać już za 120 hrywien. W cenie często sympatyczny, wygadany kierowca. Opowie antyrosyjski dowcip i przypomni ile lat Ukraina była częścią ZSRR.

Ani na koszty, ani na gęstość transportu narzekać nie można. Może jedynie na tłok.

– Wsiadasz do autobusu o 8, a tu cały autobus babć. Bo nasze babcie gdy wiedzą, że kapusta jest 2 grosze tańsza na drugim końcu miasta, to tam pojadą. Dlatego chcą wprowadzić ograniczenia dla emerytów, do kilku przejazdów dziennie. Dziś mogą jeździć za darmo, podobnie jak uczniowie – opowiada Krzysztof Kawa z Polskiej Organizacji Turystycznej, nasz przewodnik po Kijowie.

Babcie wyjścia nie mają. Minimalna emerytura to niecałe 2 tys. hrywien. – To ok. 80 dol. Moi rodzice tak dostają – przyznaje Kawa.

Najniższa płaca? 4 tys. UAH. – Średnia pensja na Ukrainie to ok. 9 tys. UAH czyli ok. 1,46 tys. zł. W samym Kijowie to dwa razy więcej – podaje Karol Kubica, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAIH w Kijowie.

Rower? Serio?

Tu najważniejszy jest samochód. Dla aut są szerokie, kilkupasmowe ulice, dla pieszych schody i przejścia podziemne. Ścieżek rowerowych brak. Rowerzystów też. – Jazda na rowerze wymaga odwagi – przyznaje Kawa. I wcale nie ma na myśli braku gęstej siatki rowerowych dróg, jaką może się pochwalić każda inna europejska stolica. – Co robi ukraiński kierowca jak tylko kupi samochód? Wyłamuje dźwignię kierunkowskazu.

Nie korzystanie z migaczy to nie jedyna przypadłość kijowskich kierowców. Potrafią też zaparkować na skrzyżowaniu, zakręcie, chodniku. Za to mimo ogromnych korków, nikt na nikogo nie trąbi.

Kto ma pieniądze ten kupuje jak największe auto, koniecznie czarne. Kto nie ma: kupuje lanosa (8 tys. dol.).

Od niedawna (2017) w Kijowie działa system miejskiego roweru. – Jak tylko postawili pierwsze dwadzieścia to zaraz ukradli – śmieje się nasz przewodnik.

Dziś rowery grzecznie czekają na swoich amatorów na kilku stacjach. Nie są do niczego przypięte, do wypożyczenia wystarczy aplikacja w smartfonie. Nextbike na działa również we Lwowie, Charkowie, Odessie i Winnicy.