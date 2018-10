Nowa Honda CR-V: kierunek rodzina [wideotest samochodu]

Bajecznie proste jest także logowanie telefonu w samochodzie. Można też skorzystać z aplikacji Android Auto i Apple CarPlay, korzystając z poziomu ekranu z całej zawartości multimediów w telefonie. Sprawnie działa również system komend głosowych.

Wyświetlacz przezierny ogranicza stopień dekoncentracji kierowcy podczas jazdy, wyświetlając podstawowe dane i komunikaty z nawigacji przed oczami kierowcy. Na podkreślenie zasługuje duży zakres regulacji tego wyświetlacza. Elektronika użytkowa, to mocna strona tego CR-V.

Równie łatwo, z poziomu kierownicy, zarządza się systemami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Między innymi aktywnym tempomatem, który doskonale sprawdza się podczas jazdy w trasie. Działa w pełnym zakresie prędkości i potrafi do zera zahamować, w razie zagrożenia.

Półtora litra przyjemności

Nowe, małolitrażowe silniki nie wzbudzają zaufania. Kierowcy boją się tych agregatów. Być może jest to zasługa pierwszej generacji silników TSi Volkswagena, które słynęły z dużej awaryjności i niepohamowanego apetytu na olej. Honda, to jadnak inna bajka.

W testowym modelu zastosowano1,5-litrowy silnik o mocy 193 KM, skojarzony z bezstopniowa skrzynią CVT. W słabszych wersjach stosowany jest także silnik benzynowy 1,5 litra, o nieco innej konstrukcji, rozwijający moc 173 KM, połączony z 6-stopniową skrzynią ręczną.

Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że owe 193 konie i 243 Nm momentu, to za mało na tak olbrzymi pojazd. O ile, ten silnik doskonale sprawdza się w civicu, to czy da radę w większej CR-V?

Odpowiedź otrzymałem szybko, na obwodnicy Lublina. CR-V bez trudu doszła do podróżnej prędkości dozwolonej na drodze ekspresowej i miała ochotę na wiele, wiele więcej. Skrzynka CVT pracuje zaskakująco płynnie i szybko. Można przejść w tryb ręczny sterowania skrzynią, za pośrednictwem łopatek przy kierownicy.

CR-V to dość żwawe auto. Do setki rozpędza się w 9,3 sekundy, maksymalnie może pomknąć 208 km/h (dane producenta). Nie jest to samochód do bicia rekordów prędkości, ale do płynnej jazdy w dłuższe trasy. To jego naturalne środowisko.

Tę płynność czuć w każdym momencie. Dość spore auto, długość 4600 mm, dosłownie porusza się jak krążownik. Za sprawą nowoczesnego zawieszenia, w którym m. in. zastosowano hydrauliczne tłumiki drgań, CR-V niezwykle zgrabnie radzi sobie na każdej nawierzchni. Daje dużo radości z jazdy. Spory w tym udział zmodernizowanego napędu 4x4, który umożliwia wyprawy w teren. Prześwit tego, modelu to 20 cm, a to już sporo jak na SUV-a.

Podsumowanie

CR-V to ciekawa propozycja w segmencie SUV. W gamie silników brakuje jednak solidnego Diesla. Europa niestety jest bardziej papieska o papieża, w kwestiach ekologii. Nowa Honda jest zbudowana z dobrych materiałów, precyzyjnie zmontowana i pełna użytkowej technologii. Martwię się tylko o jedno, czy jak japoński koncern będzie w stanie zaspokoić popyt na polskim rynku. Do końca miesiąca trwają dni otwarte w lubelskim salonie Hondy, dedykowane nowej CR-V. Cena od 109,5 tys. zł do 174,5 tys. zł. Sami sprawdźcie, jak to auto jeździ...