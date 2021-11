Marta Baum z Lublina wypuszcza drugi singiel i zapowiada debiutancką płytę solową

Pierwszy singiel, zatytułowany tak samo jak nadchodząca płyta, pokazał bardziej "klubową" stronę piosenkarki, która ma doświadczenie z pracy DJ-a. Druga propozycja artystki, która niedawno ujrzała światło dzienne, jest zdecydowanie bardziej stonowana.

– Brzmienie pianina i tempo utworu przypominają kołysankę. Nie tylko muzyka, ale i sam tekst mają na celu ukoić i skłonić do refleksji. Słowa skierowane są do wszystkich, którzy mają marzenia, aby nie wątpili w ich spełnienie, by nie podcinali sobie i innym skrzydeł. Warto unosić się nad ziemią, zakładać różowe okulary, naiwnie marzyć, bawić się i kochać jak dzieci. I właśnie z miłości do siebie samej i do innych powstał ten utwór – tak Marta Baum opisuje drugi singiel "Marzyciele".

Jak pisze artystka, utwór ten to "ballada w stylu starych piosenek francuskich", co wpisuje się w jej muzyczne fascynacje.

– Te czasy (lata 20. i 30. ubiegłego wieku – dop. aut.) są urzekające. Największą inspiracją była moja ciocia, która mieszka w Paryżu i kupowała mi płyty Marlene Dietrich czy Edith Piaf. Jeździłam tam do niej, na targach staroci kupowałyśmy różne stroje z tamtych lat, więc tak się zaczęła moja podróż. Bardzo lubię przedwojenną kulturę. To, w jaki sposób kiedyś organizowano imprezy i jak ludzie spędzali wolny czas – mówiła Marta Baum w rozmowie z nami w lipcu tego roku.

Teledysk do "Marzycieli" stworzył reżyser kryjący się pod pseudonimem Archon. – Teledysk to kontynuacja historii życia "Królowej Balu", która schodzi ze sceny i zostaje z tym co najważniejsze w naszym życiu – z kolejnymi marzeniami – tłumaczy wokalistka.

Debiutancki album ma się ukazać na początku przyszłego roku.