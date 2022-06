Opole Lubelskie. Będzie można przejechać Owocową

We wtorek o godz. 10 przy ul. Fabrycznej 66, w miejscu gdzie łączy się ona z ul. Owocową, zaplanowano uroczyste przecięcie wstęgi. W ten sposób oficjalnie zostanie oddany do użytku wybudowany, 250-metrowy odcinek ul. Owocowej.

- Gdy 6 lat temu kupowaliśmy działkę, żeby otworzyć firmę, o dokończeniu ulicy Owocowej nie było nawet mowy. Była ślepa i nic nie wskazywało na to, że będzie inaczej. Nawet dopytywałem w gminie i śledziłem informacje w internecie, bo rozbudowa dróg to ważna sprawa. Mam nadzieję, że będzie kontynuacja i powstanie obwodnica Opola – mówi Jacek Wesołowski, który u zbiegu ul. Owocowej i Przemysłowej prowadzi firmę Netto, handlującą oponami i felgami. To dokładnie na przeciwległym końcu otwieranej ulicy. Teraz klienci dojeżdżają do niego i od strony Przemysłowej i Fabrycznej. Przedsiębiorca, który planuje rozbudowę i inwestuje w swoją nieruchomość uważa, że ruch samochodowy, który na ul. Owocowej się pojawił nie będzie uciążliwy, bo to peryferyjna i mało zamieszkana część miasta.

Po parzystej stronie ul. Owocowej działa Appol. Zakład od końca lat 90. ubiegłego wieku zajmuje się przetwórstwem owoców. Produkuje zagęszczone soki, aromaty i susz owocowy.

– Gdy powstawała firma nie było nawet ulicy Owocowej, dopiero później została wybudowana i nazwana w związku z charakterem naszej działalności. Byliśmy tu pierwsi. Zakład karny pojawił się w następnych latach – wspomina jedna z pracownic, która pracuje w Appolu niemal od początku działalności firmy.

Spółka jest zadowolona z tego, że ul. Owocowa połączyła się z ul. Fabryczną. Cysternom przyjeżdżającym po soki i koncentrat łatwiej znaleźć zakład. Nie mówiąc o dostawcach surowca. W sezonie, gdy trwa skup świeżych jabłek dziennie przyjeżdża tu 15-20 ciężarówek. Zyskali też pracownicy, którzy mają krótszą drogę do firmy, bo budowa brakującego kawałka ul. Owocowej przybliżyła przedsiębiorstwo do centrum miasta.

- To krótki, ale bardzo istotny odcinek drogi, który po realizacji zadnia stworzy połączenie ulicy Przemysłowej z ulicą Fabryczną i tym samym powstanie zupełnie nowy ciąg komunikacyjny. Budowa końcowego odcinka ulicy Owocowej jest też istotna ze względu na plany budowy obwodnicy miasta – informuje burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis.

- Znacznie się skrócił dojazd do miasta, to dobra inwestycja, szkoda tylko, że nie pomyślano o ścieżce rowerowej. Na ulicy Fabrycznej ścieżka jest, dalej w Górnej Owczarni też. Na ul. Owocowej było na nią miejsce – ocenia Tomasz Kocon, który ponad 30. lat prowadzi naukę jazdy i jest mieszkańcem ulicy Fabrycznej w okolicy nowego skrzyżowania z ul. Owocową. – Wszystko jest wyraźnie oznakowane, jest dobra widoczność, kierowcy nie powinni tu mieć żadnych kłopotów. Jedynie by się przydało przycięcie gałęzi krzewów, które zasłaniają znak przed nowym przejściem dla pieszych. Poziome znaki są ale jadący ul. Fabryczną od strony Chodla czy Lublina powinni też widzieć znak drogowy – dodaje.

Prace obejmowały budowę ulicy o nawierzchni asfaltowej, chodnika, trzech skrzyżowań, zjazdów do przyległych działek, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu. Ponadto w ramach zadania zbudowane zostało oświetlenie nowego odcinka drogi i kanał technologiczny.