Pracują w konkurencyjnych restauracjach. To był powód brutalnego pobicia?

Gastronomiczna konkurencja na Lubelszczyźnie?

34-letni obywatel Indii pobił obywatela Bangladeszu. Do zdarzenia doszło w Głusku. Jak ustalili policjanci, mężczyźni nie lubią się, bo pracują w konkurencyjnych restauracjach.

W niedzielę wieczorem 34-latek razem z dwoma znajomymi jechali od strony Karczmisk za pochodzącym z Bangladeszu 33-letnim mieszkańcem gminy Opole Lubelskie.

– W Głusku migali światłami samochodu dając mężczyźnie znak do zatrzymania się. Kiedy 33-latek zatrzymał pojazd, podbiegło do niego trzech mężczyzn. Dwóch z nich miało zasłonięte twarze – informuje aspirant sztabowy Edyta Żur. – Napastnicy spryskali mężczyznę gazem pieprzowym. Bili go i kopali po czym ukradli mu z kieszeni spodni 300 złotych.

Mężczyzna powiadomił policję. Jako pierwszy został zatrzymany 34-latek. Policjanci ustalają teraz kim byli jego dwaj kompani.

– Jak się okazało, 34-latek pracuje w konkurencyjnym lokalu gastronomicznym i jest na tym tle skonfliktowany z pokrzywdzonym – przyznaje Żur i dodaje: – Za rozbój grozi do 12 lat więzienia.