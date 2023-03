Przedwojenna szkoła za niespełna 600 tys. zł "Żeby tylko jej nie rozebrali"

Na tablicę ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim trafiła informacja o zamiarze sprzedaży gminnej nieruchomości. Gmina chce wystawić na przetarg ponad pół hektara terenu w Starych Komaszycach na którym od 1937 roku stoi budynek byłej podstawówki. To ponad 700 mkw. powierzchni użytkowej na dwóch kondygnacjach plus trzy budynki towarzyszące: była biblioteka, dawny budynek gospodarczy murowany i drewniany. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje tu teren zabudowy usługowej. Nieruchomość została wyceniona na 590 tysięcy złotych.

– Nie wiem czy jest jakiś inwestor zainteresowany tym budynkiem. Jest stary, z kilkoma wysokimi salami na parterze i piętrze. Podobno ma drewniane stropy. Uczyłam się w niej, moja mama do niej chodziła i moje dzieci – mówi Zofia Stępniak, sołtys sąsiednich Nowych Komaszyc i miejska radna.

Cegła i drewno

Jak opisują urzędnicy, podstawowym materiałem budowlanym jest czerwona cegła palona, a zewnętrzne ściany mają nawet 75 cm grubości.

Starsi mieszkańcy pamiętają, że szkołę w czynie społecznym stawiali ich dziadkowie, prawdopodobnie na gruntach podarowanych przez dziedzica. Wówczas był to środek Komaszyc. Dziś przedwojenny budynek stoi na skraju Nowych Komaszyc i Starych Komaszyc. Ostatnio uczyły się w nim dzieci z obu tych wsi oraz z Truszkowa i Wólki Komaszyckiej.

W mediach społecznościowych jeszcze można znaleźć zdjęcia budynku i uczniów, którzy chodzili do placówki prowadzonej przez stowarzyszenie.

– Nie zastanawialiśmy się, co by tu mogło być, czekamy na propozycje inwestora. Szkoła jest w bardzo dobrym stanie, przy głównej drodze, bardzo ładnie położona, ma duże podwórko. Można w niej robić wiele rzeczy. Niedawno były w niej lekcje, ale dzieci jest coraz mniej i zamknęli. To bardzo ładny budynek – ocenia Zofia Łopoka, sołtys Starych Komaszyc. Gdy sprowadziła się do wsi, szkoła już stała. Uczyła się w niej córka pani sołtys.

– Przetarg będzie można ogłosić po 6 tygodniach od publikacji wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Nie mamy wiedzy na temat potencjalnych inwestorów zainteresowanych tą nieruchomością, jednak gmina wciąż ponosi koszty utrzymania obiektu, budynek niszczeje z roku na rok, były też próby kradzieży w obiekcie, stąd decyzja o wystawieniu go na sprzedaż – tłumaczą władze Opola Lubelskiego.