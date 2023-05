Ktoś chce zarobić na „cudzie w Parczewie”. Liść za 60 złotych

Aktualizacja godz. 22.50

Skontaktował się nami Adam Kościańczuk jako autor ogłoszenia o sprzedaży liścia. Jego wyjaśnienia przedstawiamy na końcu materiału.

Godz. 22.08

Oferty w serwisie Allegro lokalnie już nie ma. Kiedy wchodzi się na stronę, widnieje komunikat, że strona nie istnieje. Ale jeszcze kilka godzin wcześniej śmiało można było kupić liść. Nie wiadomo, czy to poważna propozycja, ale na pewno autor ogłoszenia wyczuł okazję do zarobienia pieniędzy. Dzięki temu co stało się w Parczewie.

We wtorek Parczew stał się bardzo znany. Chodzi o drzewo w pobliżu bloku przy ul. Spółdzielczej 8. Bo o drzewo tu chodzi. Właściwie o wzór widoczny na pniu. To jaśniejsze smugi na ciemniejszym konarze, które można wziąć na twarz człowieka. Można ją skojarzyć z twarzą Jezusa Chrystusa w aureoli. Być może niektórym przypomina to Matkę Bożą.

>>>Parczew – twarz na drzewie<<<

Wydaje się, że takie skojarzenie mają mieszkańcy zebrani wokół drzewa. Na filmie widać, i słychać, wyraźnie że zebrani odmawiają modlitwę.

>>>Cud w Parczewie. Po modlitwie przeszła migrena<<<

Jedni mówią, że na pniu jest twarz Jezusa w aureoli. Inni widzą tam Matką Bożą. – Moja teściowa uważa, że to objawienie – mówił nam pan Tomasz. – Pod drzewo podjeżdżają też samochody z rejestracjami z całej Lubelszczyzny. W aptece słyszałem już historię, że kobiecie przeszła migrena po tym, jak się tam pomodliła – dodał.

Pod drzewem nadal gromadzą się ludzie. Przychodzą mimo padającego deszczu. I to jeszcze bardziej utwierdza ich w przekonaniu, że to cud. Dziwią się, że pada, ale akurat to miejsce jest suche.

- Tyle dni i to nie znika. Myślę, że to są rzeczy nadprzyrodzone. Może Jezus woła o modlitwę? Może jakieś objawienie-przestroga? To jest cud, bo byłam też w Medziugorie i Fatimie, to wiem – mówi reporterowi wp.pl jedna z kobiet przy drzewie.

Rodzą się coraz to nowsze historie. Po opowieści o migrenie teraz jest mowa o tym, że słyszanym w nocy płaczu Jezusa.

Mała pielgrzymka

Tymczasem są już w sieci pierwsze ogłoszenia osób, które są gotowe zawieść kogoś do Parczewa. Jedno z nich zostało, anonimowo, umieszczone na facebookowej grupie dla mieszkańców Świdnika. To także miasto w województwie lubelskim. Świdnik od Parczewa jest oddalony o ok. 65 km. Podróż trwa godzinę lub niewiele dłużej.

– W niedzielę rano jadę na miejsce objawienia Matki Boskiej w Parczewie modlić się. Mam bus 7 osobowy i jeszcze 5 wolnych miejsc. Zabiorę chętnych. Zainteresowani niech zostawią komentarz. Odezwę się na priv – tak brzmi ogłoszenie umieszczone w internecie.

Rzecznik kurii siedleckiej, ksiądz Jacek Świątek, kiedy prosiliśmy go o komentarz do sprawy orzekł: – W Kościele nigdy nie było i nie będzie modlitwy do objawień. Modlitwa zawsze skierowana jest do Boga poprzez ewentualne wstawiennictwo świętych Zdarzenie w Parczewie nie ma znamion nadprzyrodzoności. Jeśli prześledzimy historię objawień po Chrystusie, to nie notujemy żadnego zjawienia na korze drzewa, szybie czy sęku. Dlatego żądnej reakcji z naszej strony nie będzie, gdyż Kościół zajmuje się poważnymi problemami, a nie tanimi sensacjami.