Rower nastolatka ze Szwecji utknął na parczewskiej komendzie

(fot. Policja)

Skradziony w październiku 13-letniemu Oliverowi ze Szwecji rower nadal znajduje się w parczewskiej komendzie policji. Z kolei ojciec chłopca przyznaje, że rower należy teraz do szwedzkiej firmy ubezpieczeniowej, a ta nie planuje go sprowadzać do kraju.

