Będzie mgła. IMGW wydał ostrzeżenie dla części lubelskich powiatów

Komunikat, który właśnie został wydany przez IMGW wskazuje, że mgliście ma być do czwartku, do godziny 4 w nocy. – Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m – informują synoptycy.

Ostrzeżenie nie zostało wydane dla całego województwa, a obejmuje powiaty: