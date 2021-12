Od dziś astronomiczna zima. I wymarzona noc w roku dla śpiochów

21 A A

Astronomiczna zima przyjdzie 21 grudnia o godz. 16.59 (fot. pixabay)

Wtorek 21 grudnia to moment tzw. przesilenia zimowego i początek astronomicznej zimy. To także okres najkrótszych dni i najdłuższych nocy w roku, co może być okazją do obserwacji obiektów i zjawiska astronomicznych.

