Co z gminnymi śmieciami w Bełżycach? Jasne stanowisko radnych

Tuż przez długim czerwcowym weekendem radni gminy Bełżyce zajmowali się tematem związanym z kosztami za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ponieważ po przetargu okazało się, że kwota na kolejna 2 lata funkcjonowania systemu śmieciowego jest wyższa od poprzedniej (o ok. 12 proc.), władze gminy zaproponowały podwyżkę opłaty – z 22 zł do 30 zł miesięcznie od osoby – jeśli śmieci są segregowane. W przypadku odpadów niesegregowanych opłata jest dwa razy wyższa i miała wynieść 60 zł miesięcznie od osoby (zamiast obowiązujących dziś 44 zł).

– Obecnie dochody gminy w oparciu o obowiązujące stawki są niewystarczające do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, powstałymi na terenie gminy Bełżyce – tłumaczył na sesji jeden z urzędników. – W związku ze wzrostem cen za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów konieczne jest podwyższenie opłaty.

Poprzednia umowa wygasa już z końcem czerwca. Z szacunków urzędników wynika, że do końca tego roku w budżecie gminy na to zadanie zabraknie ok. 500 tys. zł. – W przyszłym roku deficyt będzie na poziomie 1 mln zł, oprócz tych zabezpieczonych już w budżecie 700 tys. zł – ostrzegał burmistrz Ireneusz Łucka. – Dlatego ważne jest to abyśmy rozpatrywali to łącznie.

Dlatego też propozycja burmistrza była taka (po dyskusji na połączonej komisji – red.), by opłatę za śmieci segregowane podnieść o 4 zł (do kwoty 26 zł miesięcznie od osoby). Dzięki takiej podwyżce gmina dołożyłaby do systemu śmieciowego (był w tej sprawie przygotowany projekt uchwały) – 250 tys. zł. Drugie tyle pochodziłoby z opłaty ponoszonej od mieszkańców. Tym sposobem w budżecie zabezpieczona zostałaby cała kwota związana ze wzrostem cen w 2022 r.