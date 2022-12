Gmina Głusk. W budżecie 2023 prawie 30 milionów na inwestycje

– Przed nami bardzo trudny rok budżetowy. W efekcie rządowej reformy podatków budżet gminy stracił 8 milionów złotych – mówi Jacek Anasiewicz, wójt gminy Głusk.

Radni jednogłośnie uchwalili budżet na sesji w dniu 20 grudnia. Przyszłoroczne dochody gminy wyniosą 79 milionów 190 tysięcy złotych, a wydatki 88 milionów 720 tysięcy złotych. Ponad 9 milionowy deficyt, to w dużej mierze efekt wspomnianej przez wójta, rządowej reformy podatku od osób fizycznych, uszczuplającej dochody własne gmin.

Z zaplanowanych na inwestycje 29,9 mln złotych, radni najwięcej środków w przyszłorocznym budżecie przeznaczyli na budowę budynku Szkoły Podstawowej w Prawiednikach. Na ten cel radni przeznaczyli w 2023 roku prawie 11,6 miliona złotych i 6,8 miliona w roku 2024.

Dwie kolejne znaczące inwestycje w budżecie gminy, to inwestycje drogowe. Pierwsza z nich to droga Kolonia Wilczopole-Majdan Mętowski. Na ten cel radni zarezerwowali w przyszłorocznym budżecie 2 miliony 250 tysięcy. Druga duża inwestycja to budowa ul. Lipowej w Kalinówce. Na ten cel radni przeznaczyli niemal 2,2 miliona złotych. Obie drogi będą realizowane w cyklu dwuletnim. Gmina planuje te inwestycje przeprowadzić w cyklu dwuletnim, a połowę kosztów pokryć z subwencji rządowych.

Trzeci dużą inwestycją będzie budowa drogi dojazdowej do szkoły w Prawiednikach. Na ten cel radni przeznaczyli 3 miliony złotych. 60 proc. kosztów budowy tej drogi ma pokryć subwencja z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ostatniej fazie są prace na dokumentację kolejnych dwóch dużych inwestycji w gminie.

– Chodzi o rozbudowę szkoły w Kalinówce oraz sieci sanitarnej we wspomnianej Kalinówce oraz Kazimierzówce, o długości 40 kilometrów – dodaje wójt. Dokumenty mają być gotowe w przyszłym roku. Gmina zamierza aplikować o środki na te inwestycje z funduszy unijnych, min. w ramach Krajowego Programu Odbudowy.