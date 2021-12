Przegląd tygodnia. Wybieramy Lubelskie Słowo Roku

NAUKA POSZŁA W LAS

Jerzy nomen omen Rębek (PiS), który pewnie dzierży stery władzy w Radzyniu Podlaskim, po kilku miesiącach doznał olśnienia, że drzewa, które wycięto w ramach „rewitalizacji” (po naszemu – przywracanie do życia), to jednak może by się znowu przydały, a że akurat w składach z drewnem mają tylko mniejsze sadzonki, to powtykamy takie i poczekamy kilkadziesiąt lat, aż podrosną. Do następnej rewitalizacji.

Burmistrz dopiero teraz się połapał, że łatwiej drzewo pocienkować niż je potem pogrubasić