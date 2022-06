Kazimierz Dolny. Donice, plac zabaw czy fotografie?

Najdroższa z propozycji – oszacowana na 40 tys. zł – nosi tytuł „Kazimierz Dolny - miasto małej architektury”. Zakłada zakup kwiatów w donicach i ławek, które stanęłyby w różnych częściach miasteczka.

Kolejny z pomysłów dopuszczonych do głosowania to „Odkrywajmy razem świat” za 39,5 tys. zł. Propozycja dotyczy organizacji naukowego placu zabaw, na którym znajdzie się stół do gry w szachy, ściana do malowania, eko-kuchnia, gra ćwicząca pamięć, urządzenie do tworzenia prostych animacji.

Ostatni z projektów nosi nazwę „Żegnamy krajobrazy - nagroda w konkursie fotograficznym”. Autorzy pomysłu mają zamiar zorganizować wspomniany konkurs, a najlepsze zdjęcie wydrukować i oprawić. Całość wyceniono na symboliczne 250 zł. Konkursowe zdjęcia miałyby utrwalać tereny przeznaczone pod zabudowę w miejscowym planie.

Na zadania z budżetu obywatelskiego w tym roku jest 40 tys. zł. Głosowanie potrwa do 15 lipca. Karty znajdują się w budynku Dzwonnicy przy ul. Zamkowej 2. Udział w konsultacjach mogą wziąć tylko mieszkańcy miasta Kazimierz Dolny.