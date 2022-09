Dzieci wysprzątały Park Czartoryskich. Akcja "Eko-Park"

Butelki i puszki, opakowania po napojach, paczki po papierosach itp. można było znaleźć na terenie osady pałacowo-parkowej odznaczonej przez prezydenta kraju tytułem Pomnika Historii. Niestety ani fakt, że to właśnie park stanowi magnes przyciągający turystów do Puław, ani jego bogata historia sięgająca XVII wieku, na niektórych mieszkańcach nie robią wrażenia. Widać to po ilości odpadów, jaka co roku zbierana jest z okolic pałacu, schodów angielskich, schodów tarasowych, łachy wiślanej, czy Świątyni Sybilli.

Park co roku sprzątają uczniowie z puławskich szkół, którzy chętnie biorą udział w akcji "Eko-Park Czartoryskich" organizowanej przez stowarzyszenie "Przeszłość-Przyszłości". - Posprzątaliśmy dzisiaj cały park, a także Maćkowy Dół, skarpę i teren wokół biblioteki. Cieszę się, że dzieci są chętne do takich działań. W ten sposób uczymy się dbać o nasze wspólne dobro. Z parku przecież korzystamy wszyscy. Niestety martwi fakt, że tych śmieci przybywa - mówi Artur Kwapiński, prezes stowarzyszenia i koordynator akcji sprzątania.

W tym roku w ekologicznej inicjatywie wzięło udział ok. 150 uczniów z puławskiej SP nr 2 im. K.K. Baczyńskiego, SP nr 10 im. A. Mickiewicza a także Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Worki ze śmieciami zebrali pracownicy Zakładu Usług Komunalnych, a dla dzieci po zakończeniu sprzątania, przygotowano tradycyjne już ognisko.