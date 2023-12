Miliony na naprawę portowego parkingu. Blisko kontraktu

Oddana do użytku w 2012 roku puławska marina była jedną z najbardziej widocznych zmian, jakie dokonały się w mieście w ciągu jego całej, współczesnej historii. Wiślany port, łącznie ok. 10 hektarów gruntu, został zrewitalizowany. Powstała nowa przystań jachtowa i prowadzący do niej most zwodzony, bosmanat, pole kempingowe, plac zabaw, nowa zieleń, oświetlenie, alejki, wieża widokowa, a także wspomniany, piętrowy parking. Dość szybko wyszło na jaw, że ten ostatni obiekt posiada poważną wadę - przecieka, a jego naprawa to koszt rzędu kilku milionów złotych. W efekcie górna część parkingu na lata została zamknięta, a dolna znacznie ograniczona (by woda nie lała się na samochody).

Mimo tego, że puławskim urzędnikom nie udało się wyegzekwować naprawy gwarancyjnej, to wiemy już, że nieszczelności zostaną usunięte. Umożliwi to pozyskana na ten rządowa dotacja. Do przetargu zgłosiła się znana firma budowlana - Strabag. Jego oferta wynosi prawie 3,1 mln zł. Na taki koszt, jak wynika z udostępnionych dokumentów, puławski Ratusz był przygotowany, więc najpewniej wkrótce podpisana zostanie umowa.

Zadaniem wykonawcy, jak piszą puławscy urzędnicy, będzie przede wszystkim uszczelnienie rys w płycie stropowej, naprawa podciągu, wymiana warstw izolacyjnych i jezdnych oraz wykonanie powłoki żywicznej na betonowym podkładzie. Naprawa ma potrwać do 10 miesięcy, co oznacza, że prawdopodobnie zakończy się jesienią przyszłego roku.