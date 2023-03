Ponad 30 mln zł i ok. 55 tys. książek. W sobotę otwarcie puławskiej mediateki

Nowa siedziba Biblioteki Miejskiej kosztowała ponad 30 mln zł. Od lutego trwała przeprowadzka zbiorów i wyposażenia, które przez ponad 50 lat gromadzono w Domku Greckim przy Głębokiej.

Ta logistyczna operacja została już zakończona. Dzięki wsparciu Zakładu Usług Komunalnych, do nowego budynku przewieziono, a następnie ułożono na półkach ok. 55 tysięcy książek. Wkrótce puławianie zyskają do nich dostęp. Oficjalne otwarcie gmachu zaplanowano w sobotę, 1 kwietnia (godz. 11).

Po przecięciu wstęgi zaproszeni goście oraz zainteresowani mieszkańcy będą mieli okazję zwiedzić budynek najnowszej i jednej z największych mediatek w Polsce (4 tys. mkw powierzchni użytkowej). W ramach jej otwarcia przewidziano odsłonięcie muralu autorstwa Dawida Ryskiego oraz udostępnionej przed fundację KZMRZ wystawy obrazów inspirowanych wspomnieniami mieszkańców Puław. Dzieła w zeszłym roku namalowali studenci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Na zakończenie, o godz. 13, uczestnicy uroczystości przejdą nowym, krytym łącznikiem do sąsiedniego budynku Puławskiego Ośrodka Kultury. Tam na scenie wystąpi aktor i wokalista Kacper Kuszewski z recitalem „Album rodzinny”. Wstęp wolny.

Podczas sobotniego otwarcia biblioteka nie będzie jeszcze funkcjonować. Tego dnia nie planowane są wypożyczenia, ani zwroty. Z pełni możliwości nowego obiektu czytelnicy skorzystają od najbliższego poniedziałku. Wtedy ruszy także możliwość wyrobienia na miejscu nowych kart bibliotecznych.

Mediateka to nie tylko regały z książkami, fotele, stoliki i stanowiska komputerowe, ale także kącik z konsolami i grami wideo, pracownia plastyczna, sala klubowa, wystawowa i widowiskowa, selfchecki, książkomaty, a nawet zamykane kapsuły do czytania w ciszy. Na miejscu, poza bieżącą obsługą czytelników, nie zabraknie wydarzeń kulturalnych, spotkań autorskich itp. Niewykluczone, że latem na bibliotecznym tarasie doczekamy się kawiarni z parasolkami, a w sali na piętrze: projekcji filmów.