Drogi powiatowe czekają na podpis premiera

Władze powiatu puławskiego liczą na otrzymanie wsparcia w wysokości od 50-60 proc. wartości wszystkich planowanych zadań. Pieniądze mają pochodzić z Funduszu Dróg Samorządowych, do którego zgłoszono dwa projekty. Pierwszy z nich dotyczy trzech odcinków dróg: z Baranowa do Michowa (6,6 km), z Baranowa do Kurowa (6,8 km) oraz z Żyrzyna do Kotlin (1 km). Drugi projekt to dokończenie modernizacji odcinka prowadzącego z Gołębia do Niebrzegowa (4,1 km).

Obydwa dokumenty znalazły się na oficjalnej liście zadań przewidzianych do wykonania. Nie oznacza to jednak przyznania pieniędzy z budżetu państwa. Do tego ostatniego potrzeba jeszcze akceptacji listy ze strony szefa rządu, czyli premiera Mateusza Morawieckiego.

- Czekamy z niecierpliwością na ten podpis i będziemy mogli ruszać z przetargami. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, wszystkie te odcinki uda nam się wykonać do końca czerwca przyszłego roku - mówi Jan Ziomka z zarządu powiatu puławskiego.

Co ważne, nawet jeśli powiat otrzyma rządowe wsparcie, które ma wynieść od 50 do 60 proc. wartości inwestycji, sam nie będzie w stanie wyłożyć pozostałej kwoty. - Dlatego uzgodniliśmy z wójtami poszczególnych gmin, że te się z nami złożą. Wysokość ich wkładu ma być proporcjonalna do długości przebiegających na ich terenie odcinków - tłumaczy Ziomka.

Władze powiatu myślą już o kolejnym naborze w ramach FDS. Zgodnie z wolą samorządowców, na kolejne lata zgłoszone mają zostać trzy projekty, tym razem w gminach: Kazimierz Dolny, Janowiec i Wąwolnica.