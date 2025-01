Koniec budżetowego prowizorium w Puławach. Podczas ostatniej, czwartkowej sesji, radni zgodnie opowiedzieli się zarówno za przyjeciem wieloletniej prognozy finansowej, jak i budżetu na nowy rok. Obydwie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie otrzymując komplet 21 głosów. Co ciekawe licząc od grudnia ani prognoza, ani sam budżet - nie zmieniły się. Były to te same uchwały, z tą różnicą, że prezydencka autopoprawka dotycząca dworca PKS przedstawiona radnym w grudniu ustnie, tym razem otrzymała swoją pisemną wersję. Kwestia wstrzymania sprzedaży terenu po dworcu autobusowym, za który miasto spodziewało się otrzymać sumę ok. 3 mln zł, nie miała w tym przypadku jednak znaczenia.

Zadecydowała nieoczekiwana zmiana miejsc pomiędzy rządzącą koalicją, a opozycją. To właśnie będący do niedawna w opozycji klub Prawa i Sprawiedliwości w zeszłym miesiącu nie poparł WPF-u, a osłabiona nieobecnością jednej z radnych koalicja Platformy Obywatelskiej nie była w stanie wygrać głosowania. W przypadku remisu (10:10) uchwała ta nie została przyjęta, blokując głosowanie nad nowym budżetem.

Na sesję nadzwyczajną w okresie świątecznym radni ochoty nie mieli, z uchwalaniem budżetu zaczekali więc na koniec stycznia. W czwartek okazało się, że PiS zdołała zbudować większość wchodząc w koalicję z PSL-em w postaci radnej Anny Szczepańskiej-Świszcz. Gdy w fotelu przewodniczącego zamiast Ewy Wójcik usiadł Mariusz Wicik z PiS, nowa koalicja budżet oraz wszystkie pozostałe uchwały poparła. Zrobiła to również nowa opozycja cementując w ten sposób poparcie dla najważniejszej uchwały miasta Puławy w 2025 roku.

Przyszłoroczne dochody i wydatki mają być równe i wynieść 376,2 mln zł, co oznacza brak planowanego deficytu. Brakujące 3 mln zł, zgodnie z autopoprawką mają zostać uzupełnione z rezerwy, oszczędności na obsłudze długu oraz oświetleniu miasta. Na inwestycje trafić ma ponad 22 mln zł. Wśród planów jest m.in. rozpoczęcie remontu starej hali przy al. Partyzantów, nowa elewacja sali sportowej SP nr 11, dalszy ciąg przebudowy ul. Powstańców Listopadowych, remont ul. Sadowej, nowe parkingi i inne. Więcej o zadaniach planowanych w tym roku w Puławach i całym powiecie tutaj.