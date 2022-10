W końcu są pieniądze na drogę Kurów - Markuszów

W środę władze powiatu puławskiego podczas środowej sesji poinformowały o tym, że inwestycja znajdująca się dotychczas na liście rezerwowej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, otrzyma wnioskowane środki.

Chodzi o dwa odcinki o łącznej długości blisko 3-kilometrów w ciągu drogi powiatowej łączącej Kurów z Markuszowem przez Kaleń. Łączna wartość przebudowy to prawie 7,5 mln zł. Wartość dotacji to 4,5 mln zł, co pokryje 60 proc. szacunkowych kosztów modernizacji.

Wkład własny zapewnią środki powiatu puławskiego, ale nie tylko. Gotowość do finansowego wsparcia tego przedsięwzięcia zadeklarowali już wójtowie dwóch gmin, przez które przebiega przeznaczona do remontu trasa, Arkadiusz Małecki (Kurów) i Leszek Łuczywek (Markuszów). Zgodnie z przyjętym harmonogramem roboty mają zostać ukończone do lipca przyszłego roku.