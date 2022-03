Uchodźcy turystami nie są, ale mają z kim zwiedzać Kazimierz Dolny

Z racji szerokiej dostępności miejsc noclegowych, gmina Kazimierz Dolny stała się tymczasowym domem dla setek Ukraińców, zwłaszcza kobiet i dzieci. Zagraniczna społeczność polubiła wycieczki po mieście z przewodnikiem, które od zeszłego tygodnia z własnej inicjatywy, organizuje miejscowy nauczyciel historii, Marcin Pisula.

– Cieszę się, że mogę w ten sposób uprzyjemnić im pobyt w naszym mieście. W spotkaniach uczestniczy już około 80 osób, dzieci i dorośli, także Polacy. Byliśmy już na Zamku, obydwu rynkach, w Korzeniowym Dole. Zgłosiły się nawet wolontariuszki, które tłumaczą na ukraiński, co to opowiadam o historii tych miejsc – mówi nasz rozmówca.

Dla rodzin z Ukrainy uczestnictwo w tych pieszo-meleksowych wycieczkach to nie tylko rozrywka, ale także okazja do zapoznania miasta z praktycznej strony. – Mogą wtedy zobaczyć, gdzie jest bankomat, sklep itp. Poza tym jest to dla nich okazja, żeby się poznać, wyjść z domu. Historia tak naprawdę jest tutaj na dalszym planie – tłumaczy pomysłodawca wycieczek.

Jak widać po komentarz na facebooku, inicjatywa była strzałem w dziesiątkę. Nie tylko frekwencyjnym. – W tym smutnym czasie dawno nie widziałem tyle uśmiechniętych buzi – przyznaje nauczyciel. Następna integracyjna wycieczka po Kazimierzu Dolnym już w sobotę.