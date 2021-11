Garnitur ze śmieci i eko-ludki. Czyli konkurs w Puławach

O tym, jak działać dla dobra środowiska, puławscy uczniowie wiedzą coraz więcej, a ci z nich, którzy wiedzą najwięcej, w tym tygodniu otrzymali bony o wartości 50 lub 100 zł do wykorzystania w znanej sieci sklepów z książkami, płytami i grami komputerowymi. Zadowolone są także same szkoły, które rywalizując w eko-konkursach otrzymują pomoce dydaktyczne. W tym roku są to programy edukacyjne do tablic interaktywnych.

– Idea jest taka, żeby dzięki temu konkursowi rosła świadomość ekologiczna uczniów. Chcemy, żeby wiedzieli o tym, że każdy z nas ma wpływ na środowisko, w którym żyje. Nie możemy kontrolować fabryk, ale możemy podejmować małe, codziennie czynności, które skumulowane robią różnice – tłumaczy Violetta Nowak, koordynatorka i pomysłodawczyni akcji z ramienia „Przeszłość-Przyszłości”.

Konkurs udał się na tyle, że w tym roku przeprowadzona została jego siódma edycja. Duża w tym zasługa nauczycieli z poszczególnych szkół i przedszkoli. Ich kreatywność przekłada się na konkretne działania dla dobra przyrody, jakie podejmą wspólnie z uczniami.

– W naszej szkole o przyrodę dbamy przez cały rok. Na zajęciach plastycznych stosujemy np. upcykling, tworząc nowe przedmioty z odpadów. Na przykład, malujemy stare słoiki techniką dekupażu, budujemy eko-ludki z plastikowych butelek, zbieramy zużyte baterie, nakrętki, uczymy segregacji śmieci i wiele innych. Nasi uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w takich zajęciach – mówi Agata Olsińska, nauczycielka SP nr 3 im. Jana Brzechwy. „Trójka” w tym roku zdobyła pierwsze miejsce w swojej kategorii. Wśród liceów lepsze okazało się II LO w ZSO nr 1 im. KEN.

Konkursowych pomysłów nie brakuje. Przedszkolaki tworzą eko-rysunki, uczniowie z podstawówek zbierają makulaturę, szyją ubrania z odpadów, a licealiści przodują w konkursach wiedzy o ekologii. W trakcie finału wszystkie szkoły wybierają swoje trzyosobowe reprezentacje, które rywalizują o jak najlepsze miejsca. Młodzi miłośnicy ekologii o recyklingu, upcyklingu, czy segregacji śmieci wiedzą wszystko. Łącznie z czasem rozkładu polipropylenów, tego gdzie wyrzucać polimery syntetyczne i czym się różni PET od LDPE.