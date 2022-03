W Puławach ukraińska telewizja zastąpiła rosyjską

1 A A

Na prośbę widzów puławskiej kablówki nadawanie rosyjskiego kanału pierwszego zostało wyłączone przez spółdzielnię mieszkaniową. W ofercie pojawił się kanał ukraiński (fot. Radosław Szczęch)

Po szeregu zgłoszeń od mieszkańców miasta, władze Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej we wtorek usunęły z oferty kanał rosyjskiej telewizji publicznej Channel One Russia. Uruchomiono za to emisję kanału Ukraina24.

