Czekali kilkadziesiąt lat na asfalt. A teraz tracą cierpliwość przez remont

– Ostatnio przyjechałam do domu i koło w samochodzie było na jednej śrubie. Mąż złapał się za głowę – opowiada Teresa Michalska, sołtyska wsi Zabiele.

Remont tej 2-kilometrowej trasy rozpoczął się w lipcu. – Owszem, czekaliśmy kilkadziesiąt lat na asfalt. Ale nie może być tak, że jedyna droga do naszych posesji momentami jest nieprzejezdna – denerwuje się pani Teresa.

Wtóruje jej inna mieszkanka Zabiela. – Bezskutecznie piszemy pisma do urzędników z prośbą o poprawienie sytuacji na drodze, która jest cała w dołach – twierdzi pani Hanna.

Jej zdaniem, wykonawca, który odpowiada za remont, niedostatecznie zabezpiecza plac budowy. – Przez to mamy uszkodzone samochody, a ludzie po deszczu brodzą w błocie – narzeka mieszkanka. Jej zdaniem, w innych okolicznych miejscowościach znacznie szybciej przeprowadzono podobne remonty.

Władze powiatu zapewniają, że te problemy są im znane. – Widzimy te niedogodności, szczególnie w Zabielu – przyznaje starosta Szczepan Niebrzegowski (PiS). – Ale dużo większą niedogodnością była droga, która przez 40 lat nie doczekała się remontu. A obecnie, po modernizacji, to będzie piękna trasa – przekonuje Niebrzegowski i podaje powód wolnego postępu prac. – Tutaj dodatkowo powstaje kanalizacja burzowa, dlatego te wykopy są głębokie – zaznacza. Poza tym, w ocenie starosty gdyby nie ten element prac, remont byłby już ukończony.

Teraz wykonawca układa chodniki. – Ale wierzę, że jak pogoda pozwoli, to przynajmniej odcinek drogi do szkoły w krótkim czasie będzie pokryty pierwszą warstwą bitumiczną – dodaje starosta i prosi mieszkańców o cierpliwość. – Na Wielkanoc będzie przepiękna, nowa droga – zapowiada.

W sumie, prace trwają na trzech drogach powiatowych, na odcinkach: Zabiele-Paszki, Marynin-Wohyń oraz Białka-Płudy-Główne. Samorząd pozyskał na ten cel ponad 31 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Za inwestycję w Zabielu odpowiada Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa. W tym przypadku to koszt 10,85 mln zł. Dołożyły też gmina oraz miasto Radzyń Podlaski. – Nigdy tak dużo nie remontowaliśmy. To trzy ważne odcinki drogowe– podkreśla Szczepan Niebrzegowski. – Do końca kadencji planujemy, aby każda gmina miała co najmniej dwa projekty drogowe z dofinansowaniem – zapowiada starosta.