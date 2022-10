Lubelskie. W mustangu uciekał przed policją. Tłumaczenie roku

W środę dyżurny radzyńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o poruszającym się po miejscowości Kąkolewnica kierowcy forda mustanga, który mógł prowadzić auto pod wpływem alkoholu. Będący w pobliżu patrol drogówki zauważył opisany pojazd i próbował zatrzymać go do kontroli drogowej. Kierujący zignorował jednak sygnały świetlne i dźwiękowe wzywające go do zatrzymania się i zaczął uciekać.

Funkcjonariusze dogonili uciekiniera dopiero, kiedy wjechał na teren jednej z posesji w sąsiedniej miejscowości. Okazało się, że był trzeźwy.

– Z rozbrajającą szczerością policjantom swoje zachowanie tłumaczył stwierdzeniem: „chciałem, żebyście mieli pracę” – relacjonuje st. asp. Piotr Mucha z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.

Teraz 49-latek dostarczy zajęcia także prokuraturze i sądowi. Za ucieczkę przed policyjną kontrolą grozi do pięciu lat więzienia.