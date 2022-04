Program TV 1-3 kwietnia 2022. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 1 kwietnia:



Kacza zupa, reż. Leo McCarey, TVP Kultura, godz. 20.05



Coś dla miłośników klasycznego przedwojennego kina. Film, którego gwiazdami byli słynni wówczas komedianci - bracia Marx. Fabuła skupia się na losach Rufusa, który by uratować swój tonący w długach kraj, zgadza się na pełnienie funkcji prezydenta. Szybko jednak ulega pokusie władzy absolutnej i zostaje dyktatorem.



Lepiej późno niż później, reż. Nancy Meyers, TVN Siedem, godz. 20.30



Jack Nicholson i Diane Keaton w bardzo ciepło przyjętej komedii romantycznej. Harry spotyka się tylko z dużo młodszymi kobietami do czasu, aż poznaje Erikę, matkę jednej z nich. Produkcja nagrodzona Złotym Globem i nominowana do Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa.



Wróg numer jeden, reż. Kathryn Bigelow, TVP 1, godz. 22.15



Filmowa opowieść o "polowaniu" CIA na Osamę bin Ladena. Dwa lata po zamachach z 11 września młoda agentka, Maya, dołącza do zespołu tropiącego terrorystę. Z upływem czasu staje się to jej obsesją. W obsadzie znaleźli się m.in. Jessica Chastain, Jason Clarke i Joel Edgerton. Film nagrodzony Oscarem.



Sobota, 2 kwietnia:



Barry Seal: Król przemytu, reż. Doug Liman, TVN Siedem, godz. 20



Tom Cruise w roli Barry'ego Seala, człowieka, który jednocześnie pracował dla CIA oraz kartelu. Widowisko sensacyjne z polityką w tle. Na uwagę zasługuje bogaty aktorsko drugi plan, z Domhnallem Gleesonem i Sarą Wright na czele.



Nie kłam kochanie, reż. Piotr Wereśniak, TVN, godz. 21.25



Kobieciarz wpada w finansowe tarapaty, a jedynym ratunkiem wydaje się majątek cioci z zagranicy. Mężczyzna musi jednak znaleźć narzeczoną i wziąć ślub, by bogata krewna mogła przepisać na niego swój dobytek. Piotr Adamczyk i Marta Żmuda Trzebiatowska w komedii romantycznej według scenariusza Ilony Łepkowskiej.



Fargo, reż. Ethan Coen, Joel Coen, TVP Kultura, godz. 23.35



W sobotę warto zarwać noc dla jednego z najważniejszych filmów lat 90. Absolutny klasyk braci Coen to także kultowy kryminał. Jego bohaterem jest Jerry, który musi zdobyć sporą sumę pieniędzy, aby wydostać się z finansowych tarapatów. Postanawia porwać własną żonę i wyłudzić okup od teścia. W filmie wystąpili William H. Macy, Frances McDormand, Steve Buscemi i Ptere Stormare.



Niedziela, 3 kwietnia:



Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda, reż. David Yates, TVN, godz. 14.20



Druga część przygód Newta Scamandera - bohatera ze świata Harry'ego Pottera. Gellertowi Grindelwaldowi udaje się uciec z więzienia. Tylko Dumbledore z pomocą Scamandera mogą go ponownie pokonać. Widowisko fantasy dla miłośników magii z udziałem m.in. Johnny'ego Deppa i Jude'a Law.



Do utraty sił, reż. Antoine Fuqua, TV Puls, godz. 20



Pewnego dnia bokser Billy Hope traci wszystko i sięga dna. Wsparcie znajduje na sali treningowej prowadzonej przez emerytowanego pięściarza i trenera najtwardszych bokserów amatorów. Hope stara się powrócić na szczyt i odzyskać dobre imię. Ciekawy dramat sportowy z Jake'em Gyllenhaalem w roli głównej. Towarzyszą mu Rachel McAdams, Forest Whitaker i 50 Cent.



Snowpiercer: Arka przyszłości, reż Joon-ho Bong, TV4, godz. 20



Postapokaliptyczne widowisko akcji od twórcy oscarowego "Parasite". Po klimatycznej katastrofie podzieleni na klasy ludzie chronią się w pociągu przemierzającym skutą lodem Ziemię. Uciskani przez rządzące elity pasażerowie z ostatnich wagonów postanawiają wywołać bunt.