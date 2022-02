Program TV 18-20 lutego 2022. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 18 lutego:



Kong: Wyspa Czaszki, reż. Jordan Vogt-Roberts, TVN, godz. 20



Kolejne w ostatnim czasie telewizyjne spotkanie z majestatycznym Kongiem. Tym razem TVN zaprezentuje film wpisujący się w nowopowstałe uniwersum Warner Bros. Akcja produkcji toczy się w okresie wojny w Wietnamie. Kiedy grupa odkrywców trafia na wyspę zamieszkałą przez Konga, ich misja badawcza zamienia się w walkę o przetrwanie.



Aleksander Wielki, reż. Robert Rossen, TVP Kultura, godz. 20



Historia macedońskiego króla, który zjednoczył wszystkie greckie polis i poprowadził je przeciwko potężnemu państwu perskiemu. W rolę tytułową wcielił się Richard Burton, znany m.in. z ról w "Kto się boi Virginii Woolf?", "Poskromieniu złośnicy" czy "Tylko dla orłów".



Mulan, reż. Niki Caro, Polsat, 21.05



Aktorska wersja kultowej bajki Disneya. Kobieta o imieniu Hua Mulan przebrana za mężczyznę zaciąga się do cesarskiej armii, aby pomóc swojemu schorowanemu ojcu. W obsadzie produkcji znalazły się dawne gwiazdy kina akcji, m.in. Jason Scott Lee, Jet Li i Donnie Yen oraz młodzi azjatyccy aktorzy: Yifel Liu i Li Gong.



Sobota, 19 lutego:



Władcy umysłów, reż. George Nolfi, TVN Siedem, godz. 20



David, kandydat do senatu, zakochuje się w pięknej Elise. Tajemniczy strażnicy Losu robią wszystko, by kochankowie nie mogli być razem. Widowiskowy thriller science-fiction z Mattem Damonem i Emily Blunt.



Vaiana: Skarb oceanu, reż. Ron Clements / John Musker, Polsat, godz. 20



Animowany przebój Disneya. Nastoletnia córka przywódcy plemienia chcąc ocalić swoją wyspę przed zagładą wyrusza na niebezpieczną wyprawę po oceanie. Barwna produkcja dla całej rodziny. Kinomaniacy odnajdą w filmie wiele nawiązań do innych znanych produkcji.



Wdowy, reż. Steve McQueen, TVP 1, godz. 21.30



Cztery kobiety zostały pozostawione z długami przez zmarłych mężów, biorą sprawy we własne ręce i zawiązują spisek, który pozwoli im narzucić światu ich reguły gry. Film twórcy "Zniewolonego" zachwyca obsadą, w której znaleźli się m.in. Viola Davis, Cynthia Erivo, Colin Farrell i Liam Neeson.



Niedziela, 20 lutego:



Lego: Przygoda 2, reż. Mike Mitchell, TVN, godz. 13.55



Druga część animowanego hitu dla całej rodziny. Mieszkańcy Klocburga stoją w obliczu nowego, ogromnego zagrożenia. Pochodzący z kosmosu najeźdźcy niszczą wszystko w tak szybkim tempie, że nikt nie nadąża z odbudowywaniem. Aby ich pokonać i przywrócić spokój w świecie, bohaterowie wyruszają w niezwykłą podróż.



Pokój, reż. Lenny Abrahamson, TVP Kultura, godz. 20



Pięcioletni Jack od urodzenia mieszka z mamą w niewielkim pomieszczeniu, które nazywają Pokojem. Chłopiec nie zdaje sobie sprawy, że istnieje świat na zewnątrz. Doskonały dramat z Brie Larson i Jacobem Tremblayem w rolach głównych. Film został nagrodzony Oscarem.



Projekt Koliber, reż. Kim Nguyen, TVP 2, godz. 21



Historia dwóch wyjątowo inteligentnych informatyków, którzy zamierzają postawić nowojorską giełdę na głowie. Chcą stworzyć ponad 2000-kilometrowy tunel z kablem światłowodowym, aby uzyskać minimalną przewagę w wyścigu na Wall Street. W obsadzie produkcji znaleźli się Jesse Eisenbert, Alexander Skarsgard, Salma Hayek i Michael Mando.