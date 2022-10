Tom Cruise na małym ekranie. Program TV 28-30 października 2022. Co warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 28 października:



Mumia, reż. Alex Kurtzman, TVN, godz. 21.35



Studio Universal planowano, podobnie jak Disney, stworzyć własne filmowe uniwersum, w ramach którego bohaterowie mieliby występować wspólnie w różnych produkcjach. Kanwą dla opowieści miały być kultowe klasyki o potworach pokroju Mumii czy Draculi. Ostatecznie jednak zarówno "Dracula: Historia nieznana" z 2014 roku jak i omawiana "Mumia", którą będzie można zobaczyć w piątek na TVN nie spełniły oczekiwań i pogrzebały plany Universala. Warto jednak przekonać się samemu o jakości produkcji z udziałem Toma Cruise'a i Sofii Boutelli.



Czarna Pantera, reż. Ryan Googler, Polsat, godz. 22



Nominowane do Oscara w 7 kategoriach widowisko superbohaterskie z Uniwersum Marvela. Książę T'Challa przywdziewa kostium Czarnej Pantery po tym, jak jego ojciec - król Wakandy, ukrytego afrykańskiego kraju - zostaje podstępnie zamordowany. Film zachwyca przede wszystkim stroną audiowizualną.



Godziny strachu, reż. Mike Barker, TVP 1, godz. 22.20



Dostatnie i beztroskie życie Randallów pogrąża się w chaosie, gdy ich córka zostaje uprowadzona. Zostają zmuszeni do wykonywania poleceń porywacza. Intrygujący thriller z przewrotnym finałem. W role główne wcielili się Maria Bello, Pierce Brosnan i Gerard Butler.



Sobota, 29 października:



Farciarz Gilmore, reż. Dennis Dugan, TVN Siedem, godz. 15.45



Komedia z Adamem Sandlerem w roli głównej. Aktor wciela się w w niedoszłego hokeistę, który chcąc pomóc babci, postanawia odzyskać pieniądze na niezapłacony podatek. W tym celu rozpoczyna karierę golfisty. Warto dodać, że produkcja zapoczątkowała działalność studia realizującego filmy komediowe, którego dyrektorem został właśnie Sandler.



Czwarta władza, reż. Steven Spielberg, TVP Kultura, godz. 20



Jeden z ostatnich filmów Stevena Spielberga, nominowany do Oscara w dwóch kategoriach. Dwoje wydawców dziennika „The Washington Post” Katherine Graham i Ben Bradlee staje na czele bezprecedensowego starcia amerykańskiej prasy z najwyższymi władzami, walcząc o prawo do ujawnienia szokujących tajemnic, przez cztery dekady ukrywanych przez najwyższe władze USA. W rolach głównych Tom Hanks i Meryl Streep.



Noc w muzeum: Tajemnica grobowca, reż. Shawn Levy, Polsat, godz. 21



Trzecia część popularnej familijnej produkcji z Benem Stillerem w roli głównej. Z nieznanych przyczyn magiczna tablica Ahkmenrah zaczyna tracić swoją moc. By ją naprawić, Larry udaje się do Londynu, gdzie znów wplata się w przygody z ożywającymi muzealnymi eksponatami.



Niedziela, 30 października:



Zielona mila, reż. Frank Darabont, TVN Siedem, godz. 20



Jedna z najsłynniejszych adaptacji prozy Stephena Kinga. Emerytowany strażnik więzienny opowiada przyjaciółce o niezwykłym mężczyźnie, którego skazano na śmierć za zabójstwo dwóch 9-letnich dziewczynek. Przejmujące kino w doskonałej obsadzie z Tomem Hanksem na czele.



Fighter, reż. David O. Russel, TV Puls, godz. 20



Znajdujący się w beznadziejnej sytuacji rodzinnej Micky Ward, były bokser, za sprawą swojej dziewczyny postanawia stanąć do walki o mistrzowski tytuł. Film zachwyca znakomitymi kreacjami aktorskimi, za które Christian Bale i Melissa Leo otrzymali Oscary. W główną rolę wcielił się Mark Wahlberg.



Rob Roy, reż. Michael Caton-Jones, TVP Kultura, godz. 20.30



Liam Neeson w opowieści o XVIII-wiecznym szkockim góralu, który zostaje oszukany przez chciwych podwładnych angielskiego markiza i wyjęty spod prawa. W obsadzie znaleźli się również Jessica Lange, John Hurt i Tim Roth.