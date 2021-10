Program TV 29-31 października 2021. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 29 października:



Jurassic World: Upadłe królestwo, reż. J.A. Bayona, TVN, godz. 20



Druga część nowej odsłony "Jurassic World". Do życia budzi się uśpiony wulkan. Owen i Claire podejmują próbę ocalenia zagrożonych dinozaurów. Katastroficzne widowisko, w którym powracają znani z pierwszej części Bryce Dallas Howard i Chris Pratt oraz gwiazda oryginalnej serii Jeff Goldblum.



Nie ma nas w domu, reż. Ken Loach, TVP Kultura, godz. 20.10



Nominowany do Złotej Palmy dramat Kena Loacha. Ricky i Abbie chcą dla swojej rodziny czegoś więcej. On zrobi wszystko, żeby spełniło się ich marzenie. Postanawia zaryzykować i zaczyna pracę na własną rękę.



Armageddon, reż. Michael Bay, Polsat, godz. 22.05



Po odkryciu asteroidy wielkości Teksasu, która zmierza w kierunku Ziemi, NASA rekrutuje grupę wiertniczych i wysyła na misję ratowania planety. Jeden z największych przebojów Michaela Baya, stojący znakomitymi jak na koniec lat 90. efektami specjalnymi i gwiazdorską obsadą z Bruce’em Willisem, Billem Bobem Thorntonem i Liv Tyler na czele.



Sobota, 30 października:



Coco, reż. Lee Unkrich, Adrian Molina, Puls 2, godz. 20



Głośna animacja Disneya i Pixara, nagrodzona dwoma Oscarami. Bohaterem filmu jest Miguel. W jego rodzinie od pokoleń muzyka jest zakazana. Jednak Miguel marzy, by pójść w ślady swojego idola, wielkiego muzyka Ernesta de la Cruza. Zdesperowany chce udowodnić światu swój talent, a to – za sprawą serii przedziwnych wydarzeń – doprowadzi go do niezwykle kolorowej Krainy Umarłych.



Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa, reż. Andrew Adamson, TV4, godz. 20



Propozycja dla młodzieży i wielbicieli fantasy, adaptacja słynnej prozy C.S. Lewisa. Czwórka rodzeństwa w trakcie II wojny światowej odkrywa tajemnicze przejście do magicznej krainy zamieszkanej przez niezwykłe zwierzęta i magiczne istoty. Krainą włada zła królowa, która porywa jednego z nich. Wzruszające widowisko pełne wyjątkowych bohaterów. W obsadzie u boku początkujących wówczas aktorów pojawiły się takie gwiazdy, jak Tilda Swinton, Liam Neeson i Ray Winstone.



Mumia powraca, reż. Stephen Sommers, TVN Siedem, godz. 20



Kontynuacja hitu Sptehena Sommersa. Mumia ponownie ożywa i podejmuje walkę o władzę. Rodzina O'Connellów stara się powstrzymać potwora. W obsadzie m.in. Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah i Dwayne Johnson.



Niedziela, 31 października:



Przemytnik, reż. Clint Eastwood, TVN, godz. 22.35



Jeden z ostatnich filmów legendarnego Clinta Eastwooda. Aktor wciela się w rolę 80-letniego Earla Stone'a, który będąc na granicy bankructwa dostaje propozycję lukratywnej pracy. Jako kierowca staje się przemytnikiem narkotyków na usługach meksykańskiego kartelu.



Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara, reż. Joachim Ronning, TV Puls, godz. 20



Złowrogi korsarz ucieka z mitycznego więzienia i planuje zgładzić wszystkich piratów na morzach. Aby mu przeszkodzić, Jack Sparrow musi zdobyć Trójząb Posejdona. Piąta część "Piratów z Karaibów" z Johnnym Deppem w roli głównej. Tytułowego korsarza zagrał Javier Bardem.



Naznaczony: Ostatni klucz, reż. Adam Robitel, TV4, godz. 20



W rodzinnym domu doktor Elise Rainier mieszka demon KeyFace. Kobieta musi stawić mu czoła i uratować swoją duszę, nim zostanie przeklęta na wieki. Czwarta odsłona serii filmów grozy. W obsadzie pojawiają się m.in. Patrick Wilson i Rose Byrne.