Program TV 9-11 czerwca 2023. Jakie filmy warto zobaczyć w telewizji?

Piątek, 9 czerwca:

Nieustraszeni bracia Grimm, reż. Terry Gilliam, TV 4, godz. 18.35

Propozycja dla miłośników kina fantasy. Terry Gilliam, twórca takich przebojów jak "12 małp", "Brazil" czy szereg filmów ze świata Monty Pythona, tym razem prezentuje wariację na temat autorów słynnych baśni. Bracia Grimm zostają zdemaskowani jako oszuści podający się za pogromców upiorów i zostają zmuszeni do rozwiązania zagadki znikających w zaczarowanym lesie dziewczynek. W produkcji zagrali Matt Damon i nieżyjący już Heath Ledger.

Gierek, reż. Michał Węgrzyn, Polsat, godz. 22.20

Głośny, choć niezbyt dobrze przyjęty przez krytyków film ukazujący losy I sekretarza KC PZPR w latach 1970–1980 - Edwarda Gierka. W rolę tytułową wcielił się Michał Koterski, a u jego boku wystąpili m.in. Małgorzata Kożuchowska, Jan Frycz oraz Rafał Zawierucha.

Obecność 2, reż. James Wan, TVN, godz. 22.45

Druga odsłona kultowej serii grozy. Tym razem Lorraine i Ed Warren udają się do północnej części Londynu, aby pomóc samotnej matce wychowującej czwórkę dzieci, której dom jest nawiedzany przez złośliwe duchy. W obsadzie powrócili znani z pierwowzoru Patrick Wilson oraz Vera Farmiga. W filmie na drugim planie pojawia się wątek demonicznej zakonnicy, która następnie otrzymała swój solowy film w 2018 roku.

Sobota, 10 czerwca:

Sęp, reż. Eugeniusz Korin, TV Puls, godz. 20

Sęp – policjant o wyjątkowych zdolnościach dedukcyjnych – dostaje zlecenie poprowadzenia dochodzenia w sprawie znikających przestępców. Jedyny film w reżyserskim dorobku Eugeniusza Korina, dyrektora Teatru 6. piętro w Warszawie, dramaturga i pisarza.

Terminator 2: Dzień sądu, reż. James Cameron, TVN Siedem, godz. 20

"Terminator 2" to pozycja obowiązkowa dla miłośników kina akcji. Film Jamesa Camerona do dziś uchodzi za jeden z najlepszych przedstawicieli gatunku. W drugiej części terminator T-800 ma za zadanie uchronić od śmierci Johna Connora, który w przyszłości poprowadzi ludzi do walki przeciwko maszynom. Gdy wchodził na ekrany kin w 1991 roku, "T2" zachwycał przełomowymi efektami specjalnymi, które do dziś robią wrażenie. To nieprzerwane dwie godziny uzasadnionej akcji i napięcia. Wisienką na torcie są ikoniczne role Arnolda Schwarzeneggera, Lindy Hamilton i Roberta Patricka.

Pitbull. Niebezpieczne kobiety, reż. Patryk Vega, Polsat, godz. 23.05

Kolejny film ze świata "Pitbulla" Patryka Vegi, tym razem skupiający się na losach różnych kobiet po obu stronach barykady. Główne bohaterki, "Zuza" i "Jadźka", dołączają do Pitbulla. Dziewczyny oprócz zmagań w życiu prywatnym muszą stawić czoła przestępczemu światu. W obsadzie m.in. Joanna Kulig, Alicja Bachleda-Curuś oraz Maja Ostaszewska.

Niedziela, 11 czerwca:

Mumia, reż. Stephen Sommers, TVN, godz. 13.50

Poszukiwacze skarbów uwalniają mumię kapłana Ozyrysa, który trzy tysiące lat wcześniej sprzeniewierzył się faraonowi. Brawurowe kino przygodowe dla miłośników produkcji w stylu "Indiany Jonesa". W rolach głównych Brendan Fraser i Rachel Weisz.

Przełęcz ocalonych, reż. Mel Gibson, TVP 2, godz. 20

Nagrodzony dwoma Oscarami ostatni film Mela Gibsona. Schyłek II wojny światowej. Podczas krwawej bitwy o Okinawę amerykański sanitariusz odmawia noszenia broni i zabijania z powodów moralnych. W roli głównej wystąpił Andrew Garflied.

Trzy dni Kondora, reż. Sydney Pollack, TVP Kultura, godz. 20

Klasyka kina szpiegowskiego. Kiedy pracujący dla CIA naukowiec wraca z lunchu, znajduje wszystkich współpracowników martwych. Zawiadamiając centralę, ściąga na siebie kłopoty. W roli głównej wystąpił Robert Redford.