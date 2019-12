Siostry Szydłowskie wygrały "The Voice Senior". Jedna z nich jest związana z lubelskim Teatrem Muzycznym

Cała trójka pochodzi z Łodzi. Każda z nich ma już doświadczenie sceniczne. Największym może jednak pochwalić się Krystyna Szydłowska, absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi (obecna nazwa tej uczelni to Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi). Łodzianka niedawno obchodziła 40-lecie swojej pracy artystycznej.

W 1980 roku rozpoczęła pracę w Teatrze Muzycznym w Lublinie. Jej debiutem na lubelskiej scenie była rola Dziewanny w "Dzwonach z Corneville" autorstwa francuskiego kompozytora Roberta Planquetta. Na swoim koncie ma także, między innymi, role Elly w "Dziewczęciu z Holandii", Starej Niewiasty w "Strasznym Dworze" czy Kamilli w "Żołnierzu królowej Madagaskaru".

- Śpiewałam w operetce, w Teatrze Muzycznym w Lublinie. Zagrałam ponad 100 ról, pierwszoplanowych. Tych małych nie liczę. Epizodów też nie, chociaż cieszyły mnie ogromnie - mówiła Krystyna Szydłowska, cytowana przez Radio Zet.

27 października 2007 roku artystka została uhonorowana medalem Gloria Artis, przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Siostry Szydłowskie wygrały pierwszą edycję nowego programu Telewizji Polskiej "The Voice Senior". Jest on oparty na tych samych zasadach, co emitowane od kilku lat show "The Voice of Poland", w którym czwórka jurorów oraz telewidzowie wybierają swoich faworytów spośród utalentowanych wokalistów. Jednak z tą różnicą, że w pierwszym z wymienionych programów mogą wystartować wyłącznie osoby starsze.

– Zawsze czekałam na coś ważnego. Nie wiedziałam jeszcze do końca na co, ale jak trafiłyśmy do tego programu, stwierdziłyśmy: to jest to. Zaczyna się nowy etap życia. W tym wieku. Będziemy pracować, będziemy śpiewać. Spełniłyśmy swoje marzenia. Zawsze chciałyśmy śpiewać razem, we trójkę - przyznała Krystyna Szydłowska, cytowana przez TVP Info.

W finale, który odbył się wczoraj, tercet zaprezetował utwór „The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss)” z 1964 r. z repertuaru amerykańskiej piosenkarki R&B Betty Everett.