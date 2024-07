Chciał sprzedać opony. Stracił 20 tysięcy złotych

Z relacji oszukanego mężczyzny wynikało, że wystawił do sprzedaży na jednym z portali ogłoszeniowych opony samochodowe.

Następnie mężczyzna otrzymał maila, niemal identycznego jak te, które przychodzą od firmy kurierskiej. Był tam załączony link do formularza, w którym sprzedający miał potwierdzić dane do otrzymania przelewu za sprzedany towar.

– Sprzedający kliknął w link i podał w nim numer telefonu do kontaktu. Po kilku minutach zadzwoniła do niego kobieta podająca się za pracownika firmy kurierskiej, która nakłoniła go do zalogowania się do swojej aplikacji do bankowości elektronicznej i podał kody, które otrzymał ze swojego banku. Mężczyzna podał dwa kody weryfikacyjne oraz dwa numery kart bankomatowych wraz z numerem CCV. W trakcie rozmowy z konta zostały wykonane 3 transakcje na łączna kwotę ponad 20 000 złotych, które autoryzował przez aplikację podając kody BLIK – dodaje Filipek.