Adela Piskorska z AZS UMCS przywiozła z mistrzostw Europy U23 cztery medale

Zawodniczka AZS UMCS Lublin pierwszego dnia imprezy w Samorin wywalczyła dwa krążki. Najpierw indywidualnie, na 50 metrów stylem grzbietowym. Polka wygrała eliminacje z czasem 28,56. I chociaż przy okazji decydującej rozgrywki popłynęła jeszcze szybciej (28,23), to musiała się zadowolić srebrnym krążkiem. Lepsza okazała się Roos Vanotterdijk z Belgii, która mogła się pochwalić świetnym czasem 28,05.

Nie udało się wygrać w pierwszej próbie, ale w drugiej Piskorska stanęła już na najwyższym stopniu podium. Tym razem startowała w sztafecie mieszanej 4x100 m stylem zmiennym wraz z: Dawidem Wiekierą, Adrianem Jaśkiewiczem i Zuzanną Famulok. W eliminacjach było pierwsze miejsce (3:49,77) i pierwsze także w finale (3:48:25).

Piskorska wystąpiła jeszcze na 100 m grzbietem i obroniła tytuł sprzed dwóch lat. Podczas eliminacji tym razem nieco odpuściła, bo miała dopiero piąty czas (1:01,96). O tym, że stać ją na zdecydowanie więcej rywalki przekonały się w finale. Tym razem polska pływaczka osiągnęła rezultat 1:00,01, który dał jej złoty medal. Trzeba też zaznaczyć, że to był czwarty najlepszy wynik w całej karierze zawodniczki, a do tego najlepszy w tym roku.

To wcale nie był jednak koniec. Na pożegnanie z mistrzostwami na Słowacki pływaczka AZS UMCS dorzuciła do swojego dorobku jeszcze srebro na 200 m grzbietem. Tym razem nie obyło się bez nerwów, bo w eliminacjach zawodniczka akademików z Lublina była dopiero ósma (wynik 2:15,85). Na szczęście dostała się do finału, a w nim popłynęła zdecydowanie szybciej – 2:11,50. A ten czas dał jej drugie miejsce. Zmagania na tym dystansie wygrała za to Honey Osrin z Wielkiej Brytanii (2:11,28). Każdy start w Samorin zakończył się zatem miejscem na podium.

A gdyby nie Piskorska, to na pewno można zaryzykować stwierdzenie, że nie byłoby triumfu polskiej reprezentacji w klasyfikacji medalowej. Biało-Czerwoni w sumie aż 11 razy stawali na podium (pięć złotych, cztery srebrne i dwa brązowe medale). Wyprzedzili reprezentacje: Niemiec (osiem krążków), Węgier (10, ale tylko cztery złote), Grecji (dziewięć, cztery złote), Belgii (pięć, trzy złote) oraz Rumunii (pięć, trzy złote).