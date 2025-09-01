Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

GKS Górnik Łęczna odniósł efektowne zwycięstwo w Bielsku-Białej

Kamil Kozioł
Górnik Łęczna mógł w Bielsku-Białej liczyć na solidne wsparcie swoich fanów
Górnik Łęczna mógł w Bielsku-Białej liczyć na solidne wsparcie swoich fanów (fot. Facebook GKS Górnik Łęczna)

Podopieczne Artura Bożyka jechały na południe Polski z chęcią podtrzymania dobrej passy. W tym sezonie piłkarki Górnika jeszcze nie zanotowały porażki.

I w konfrontacji z Rekordem ponownie wygrały. Bohaterką spotkania była Anna Rędzia, która zdobyła dwie bramki. Co ważnej, łęczniankom udało się skutecznie odpowiedzieć na to, że gospodynie na początku drugiej połowy doprowadziły do remisu. Nadziei na korzystny wynik Rekord, oprócz Rędzi, pozbawiły Julia Piętakiewicz oraz Karla Kurkutović.

Rekord Bielsko-Biała – GKS Górnik Łęczna 1:4 (0:1)

Bramki: Gulec (48) – Rędzia (35, 62), Piętakiewicz (74), Kurkutović (78).

Rekord: Ptaszek – Gulec (73 Dębińska), Niesłańczyk (54 Zgoda), Glinka, Długokręcka, Krysman (54 Jendrzejczyk), Cygan (73 Kawulka), Gutowska, Bednarek, Janku, Dereń (80 Sikora).

Górnik: Piątek – Ratajczyk, Horvathova (46 Głąb), Kłoda, Rapacka (46 Hrejla), Kaczor (55 Piętakiewicz), Lefeld, Hałatek (75 Ostrowska), Rędzia (80 Sanford), Tomasiak, Kurkutović.

Żółte kartki: Długokręcka, Ptaszek – Rędzia, Hałatek. Czerwona kartka: Janku (45 min za faul). Sędziowała: Syta. Widzów: 200.

Pozostałe wyniki: Pogoń Tczew – UKS SMS Łódź 0:1 * AP Orlen Gdańsk – Śląsk Wrocław 1:0 * Stomilanki Olsztyn – Pogoń Szczecin 1:3 * UJ Kraków – Czarni Sosnowiec 0:3. Mecz Lech/UAM Poznań – GKS Katowice został przełożony na 22 listopada.

  1. Czarni 4          12        15-3
  2. Szczecin         4          10        11-3
  3. Górnik 4          10        10-3
  4. Lech    3          7          5-2
  5. Katowice        3          6          8-4
  6. Śląsk   4          6          8-6
  7. Kraków           4          4          2-6
  8. Łódź    4          4          3-8
  9. Orlen   4          4          1-7
  10. Rekord            4          3          6-12
  11. Tczew 4          0          3-10
  12. Stomilanki      4          0          5-13

13-14 września: Katowice – Tczew * Czarni – Lech * Szczecin – Kraków * Górnik – Stomilanki (13 września, godz. 13) * Śląsk – Rekord * Łódź – Orlen.

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
gks górnik łęczna Orlen Ekstraliga piłkarek nożnych rekord bielsko-biała

