GKS Górnik Łęczna odniósł efektowne zwycięstwo w Bielsku-Białej

Podopieczne Artura Bożyka jechały na południe Polski z chęcią podtrzymania dobrej passy. W tym sezonie piłkarki Górnika jeszcze nie zanotowały porażki.
I w konfrontacji z Rekordem ponownie wygrały. Bohaterką spotkania była Anna Rędzia, która zdobyła dwie bramki. Co ważnej, łęczniankom udało się skutecznie odpowiedzieć na to, że gospodynie na początku drugiej połowy doprowadziły do remisu. Nadziei na korzystny wynik Rekord, oprócz Rędzi, pozbawiły Julia Piętakiewicz oraz Karla Kurkutović.
Rekord Bielsko-Biała – GKS Górnik Łęczna 1:4 (0:1)
Bramki: Gulec (48) – Rędzia (35, 62), Piętakiewicz (74), Kurkutović (78).
Rekord: Ptaszek – Gulec (73 Dębińska), Niesłańczyk (54 Zgoda), Glinka, Długokręcka, Krysman (54 Jendrzejczyk), Cygan (73 Kawulka), Gutowska, Bednarek, Janku, Dereń (80 Sikora).
Górnik: Piątek – Ratajczyk, Horvathova (46 Głąb), Kłoda, Rapacka (46 Hrejla), Kaczor (55 Piętakiewicz), Lefeld, Hałatek (75 Ostrowska), Rędzia (80 Sanford), Tomasiak, Kurkutović.
Żółte kartki: Długokręcka, Ptaszek – Rędzia, Hałatek. Czerwona kartka: Janku (45 min za faul). Sędziowała: Syta. Widzów: 200.
Pozostałe wyniki: Pogoń Tczew – UKS SMS Łódź 0:1 * AP Orlen Gdańsk – Śląsk Wrocław 1:0 * Stomilanki Olsztyn – Pogoń Szczecin 1:3 * UJ Kraków – Czarni Sosnowiec 0:3. Mecz Lech/UAM Poznań – GKS Katowice został przełożony na 22 listopada.
- Czarni 4 12 15-3
- Szczecin 4 10 11-3
- Górnik 4 10 10-3
- Lech 3 7 5-2
- Katowice 3 6 8-4
- Śląsk 4 6 8-6
- Kraków 4 4 2-6
- Łódź 4 4 3-8
- Orlen 4 4 1-7
- Rekord 4 3 6-12
- Tczew 4 0 3-10
- Stomilanki 4 0 5-13
13-14 września: Katowice – Tczew * Czarni – Lech * Szczecin – Kraków * Górnik – Stomilanki (13 września, godz. 13) * Śląsk – Rekord * Łódź – Orlen.