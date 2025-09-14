Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Górnik Łęczna bardzo łatwo ograł Stomilanki Olsztyn i wciąż pozostaje niepokonany w Orlen Ekstralidze

Autor: Kamil Kozioł
(fot. Facebook GKS Górnik Łęczna)

Podopieczne Artura Bożyka rozegrały kolejny bardzo dobry mecz. Wprawdzie przeciwnik nie należał do najmocniejszych, to jednak wysokie zwycięstwo musi budzić szacunek.

Bohaterką meczu była Karla Kurkutović. Chorwatka już w 5 min trafiła do siatki głową, a jej gol był wynikiem całej sekwencji błędów popełnionych przez przyjezdne. Chwilę później piłkarka z Bałkanów miała na swoim koncie już dwa trafienia. Tym razem Kurkutović dobrze dołożyła  nogę do podania Pauliny Tomasiak. Przed przerwą udało się jeszcze trafić na 3:0. Tym razem to Anna Rędzia świetnie przyłożyła głowę i uderzeniem po koźle pokonała golkiperkę rywalek. Wynik po przerwie ustaliła Oliwia Rapacka.

Po tym zwycięstwie Górnik Łęczna ma 13 pkt i po 5 kolejkach jest liderem Orlen Ekstraligi.

GKS Górnik Łęczna – Energa Stomilanki Olsztyn 4:0 (3:0)

Bramki: Kurkutović (5, 10), Rędzia (34), Rapacka (48).

Górnik: Piątek – Ratajczyk (60 Drąg), Sanford, Kazanowska, Głąb, Kaczor (46 Rapacka), Hałatek (46 Piętakiewicz), Kurkutović, Lefeld (60 Ostrowska), Tomasiak.

Stomilanki: Barszcz – Kulig, Garbowska, Libera (84 Fidurska), Arthur, Kałużna (69 Milewska), Sokołowska, Taranowska Misztal, Ray, Turowska

Żółta kartka: Milewska. Czerwona kartka: Głąb (69 min za faul). Sędziowała: Gębka. Widzów: 100.

Górnik Łęczna bardzo łatwo ograł Stomilanki Olsztyn i wciąż pozostaje niepokonany w Orlen Ekstralidze

PKO BP EKSTRAKLASA
7. KOLEJKA

Wyniki:

Cracovia - Legia Warszawa 2-1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Korona Kielce 1-3
Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk 2-0
Górnik Zabrze - Motor Lublin 0-1
GKS Katowice - Radomiak Radom 3-2
Arka Gdynia  - Wisła Płock 1-0
Lech Poznań - Widzew Łódź 2-1
Zagłębie Lubin - Piast Gliwice 2-2
Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa 2-0

Tabela:

1. Wisła Płock 7 16 10-4
2. Cracovia 7 14 13-9
3. Górnik 7 12 10-5
4. Jagiellonia 5 12 12-9
5. Korona 7 11 10-7
6. Lech 5 10 10-10
7. Pogoń 6 10 11-13
8. Radomiak 6 8 13-12
9. Bruk-Bet 6 8 10-10
10. Motor 6 8 6-9
11. Arka 7 8 5-8
12. Legia 5 7 6-4
13. Widzew 7 7 9-9
14. Katowice 7 7 10-15
15. Zagłębie 6 6 12-10
16. Raków 5 6 6-9
17. Piast 5 3 2-5
18. Lechia 7 0 12-19

