Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. środa, 13 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne

Kolarstwo

Dzisiaj
15:50
Strona główna » Sport » INNE » Kolarstwo

Tour de Pologne Women. Linda Zanetti wygrywa drugi etap w Chełmie, Consonni nadal liderką

Autor: Zdjęcie autora bs
Udostępnij 0 A A
(fot. Miasto Chełm/facebook)

W środę odbył się drugi etap 3. Tour de Pologne Women. Start i meta tym razem wyznaczone zostały w Chełmie

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Po pierwszym etapie, który zaczynał i kończył się w Zamościu cyklistki przeniosły się do Chełma, by rywalizować na 100 kilometrowej trasie. Start honorowy miał miejce na ul. Pułku Szwoleżerów o godzinie 13. Kilkanaście minut później doszło do startu ostrego. Wyścig został poprowadzony został przez Białopole, Wojsławice, a w gminie Chełm wyznaczono premię Lotto. Następnie peleton przejechał przez Rejowiec by finiszować przy ul. Lubelskiej. Końcówka wyścigu była bardzo wymagająca, no nie dość, że trzeba było jechać pod górkę to jeszcze podłoże stanowiła kostka.

Początkowo panie jechały w zwartej grupie. Z czasem od peletonu oderwała się Cleo Kiekens, ale na 70 kilometrów przed metą została dogoniona. Później zaatakowała Sabrina Stultiens i na 45 kilometrów przed końcem zmagań miała pół minuty przewagi, ale również została niebawem dogoniona.

Przed godzina 15 wyścig dojechał do premii lotnej Lotto zlokalizowanej w Gminie Chełm. Zgarnęła ją liderka wyścigu i triumfatorka z pierwszego etapu Chiara Consonni. Druga była Clara Copponi, a trzecia Jules Hesters. Następnie większa grupa zawodniczek oddaliła się od peletonu, ale z czasem liczebność ucieczki systematycznie malała. Finalnie pozostała w niej jedynie Francesca Pellegrini. Włoszka trzymała się dzielnie, ale półtora kilometra od mety została dogoniona i kibice oglądali sprinterski finisz. Najwięcej sił przed metą zachowała Linda Zanetti i to ona ostatecznie została zwyciężczynią drugiego odcinka. Drugie miejsce zajęła Marie Le Net, a trzecia Sofia Bertizzolo.

W środę najlepszą z Polek była Dominika Włodarczyk, która po ambitnej walce do końca zajęła szóste miejsce. Liderką Tour de Pologne Women pozostała Chiara Consonni. – W końcówce straciłam trochę za dużo sił. Dojazd do finiszu nie był tak perfekcyjny jakbym chciała. Spróbowałam, ale czułam w nogach wcześniejszy wysiłek. Tym razem się nie udało. Po kostce jeździ się dość ciężko więc był to nieco inny rodzaj finiszu niż zazwyczaj – powiedziała kilka chwil po zakończeniu wyścigu Włodarczyk w rozmowie z TVP Sport.

W czwartek odbędzie się ostatni etap tegorocznej edycji Tour de Pologne Kobiet. Tym razem trasa poprowadzi z Nałęczowa do Kraśnika, a zawodniczki pokonają aż 128 kilometrów.

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
kolarstwo tour de pologne women

Pozostałe informacje

KUL wykształci magistrów położnictwa. Nowy kierunek już od października

KUL wykształci magistrów położnictwa. Nowy kierunek już od października

Katolicki Uniwersytet Lubelski poszerza swoją ofertę edukacyjną o nowy kierunek: studia II stopnia na położnictwie. Na chętnych czeka 30 miejsc, a na złożenie dokumentów zostało niewiele ponad miesiąc.
Na spacerze w lesie ziemia osunęła się na dwójkę dzieci

Na spacerze w lesie ziemia osunęła się na dwójkę dzieci

Podczas spaceru w lesie doszło do nagłego osunięcia się ściany ziemnej na dwoje dzieci w wieku 8 i 11 lat. Jedno z nich zostało całkowicie przysypane. Dzięki szybkiej reakcji dorosłych opiekunów, dzieci zostały wydobyte jeszcze przed przybyciem służb ratowniczych.

Już niedługo uczniowie wrócą do szkół. A obowiązkowe prace domowe też?

Już niedługo uczniowie wrócą do szkół. A obowiązkowe prace domowe też?

Zbliżający się początek roku szkolnego to tym razem także dyskusja o obowiązkowych pracach domowych. Ostateczna decyzja może zapaść w październiku lub listopadzie.

Tysiąc operacji da Vinci. Lubelski szpital świętuje medyczny sukces

Tysiąc operacji da Vinci. Lubelski szpital świętuje medyczny sukces

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie świętuje: wykonano tu już 1000 operacji z użyciem robota da Vinci. To efekt ponad dwóch i pół roku intensywnego rozwoju tej nowoczesnej metody leczenia.
Fundusze Europejskie na rozwój regionu. 116 mln zł dla szkół, gmin i instytucji społecznych
galeria

Fundusze Europejskie na rozwój regionu. 116 mln zł dla szkół, gmin i instytucji społecznych

Miliony z Unii Europejskiej trafią do lubelskich gmin, szkół i instytucji na projekty dotyczące rewitalizacji, bezpieczeństwa ekologicznego, edukacji oraz integracji społecznej.
Nowe przegubowce mają uzupełnić flotę obsługującą najbardziej obciążone linie.

9 autobusów przegubowych dla Lublina. Za 32 656 500 złotych

A do tego dwie ładowarki. 13 sierpnia Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie rozstrzygnęło przetarg na zakup 9 przegubowych autobusów hybrydowych typu plug-in.

Tour de Pologne Women. Linda Zanetti wygrywa drugi etap w Chełmie, Consonni nadal liderką

Tour de Pologne Women. Linda Zanetti wygrywa drugi etap w Chełmie, Consonni nadal liderką

W środę odbył się drugi etap 3. Tour de Pologne Women. Start i meta tym razem wyznaczone zostały w Chełmie
Wiersze między ulicami. Spacer śladami Julii Hartwig

Wiersze między ulicami. Spacer śladami Julii Hartwig

Julia Hartwig była Polską poetką i eseistką. Nazywana "pierwszą damą polskiej poezji", urodziła się w Lublinie, gdzie spędziła pierwsze 20 lat swojego życia. I w dniu jej urodzin zaplanowano kolejny już Spacer śladami Julii Hartwig.
Kino w Zamościu po raz kolejny otrzymało wsparcie z PISF

Żeby się lepiej oglądało. Nowy projektor, ekran i fotele. W każdej sali kina coś nowego

Prawie 360 tys. zł od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej dostało Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu. Dzięki temu wsparciu kino zrealizuje pięć projektów. Na wszystkich skorzystają widzowie.
WYSPY Park Rozrywki w Stężycy - sprawdź, co na Ciebie czeka
galeria

WYSPY Park Rozrywki w Stężycy - sprawdź, co na Ciebie czeka

Park Rozrywki WYSPY w Stężycy to miejsce, które tętni śmiechem, zabawą i letnią energią. Goście wracają zadowoleni, dzieci nie chcą wychodzić, a rodziny... planują kolejne wizyty! Nic dziwnego – WYSPY to największy Park Rozrywki w województwie, a ponad 70 różnorodnych atrakcji wśród zieleni robi swoje. W stężyckim Parku każdy znajdzie coś dla siebie, to nowe centrum rodzinnych atrakcji. Skorzystaj z ostatnich chwil wakacji i zabierz rodzinę na wyprawę na WYSPY - po porcję śmiechu i wspaniałej zabawy na łonie natury.

Na przejściu: 84-latka potrącona przez motocyklistę

Na przejściu: 84-latka potrącona przez motocyklistę

Całe zdarzenie zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu: 84-letnia kobieta przechodząca przez oznakowane przejście dla pieszych, została potrącona przez rozpędzonego motocyklistę. Mieszkanka Zamościa trafiła do szpitala. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.
Lublin szuka mistrzów miejskich opowieści. Ruszył nabór na „Przewodnika Inspiracji”

Lublin szuka mistrzów miejskich opowieści. Ruszył nabór na „Przewodnika Inspiracji”

Nie tylko świetnie znasz historię Lublina, ale też potrafisz ją opowiedzieć tak, że ludzie zapominają o sprawdzeniu telefonu? Miasto szuka właśnie ciebie. Ruszył nabór do kolejnej edycji programu „Przewodnik Inspiracji” – czyli grona przewodników, którzy nie tylko znają daty, fakty i legendy, ale potrafią je podać tak, że słuchacz chce jeszcze i jeszcze.
Dzięki Tour de Pologne Women 2025 Zamość mogli zobaczyć pasjonaci kolarstwa w 65 krajach świata
galeria
film

Tour de Pologne Women w Zamościu. Wiemy, ile miasto za to zapłaciło

Sporo, ale dużo mniej niż chcieli organizatorzy, wyłożyło miasto Zamość za to, że to tutaj był start i meta pierwszego etapu tegorocznego Tour de Pologne Women 2025. Obrazki ze starówki i zamojskich ulic mogli we wtorek obejrzeć telewizyjni widzowie w 65 krajach świata.
Poczujemy lato. Tak gorąco jeszcze w tym roku nie było

Poczujemy lato. Tak gorąco jeszcze w tym roku nie było

Fala upałów dotarła do Lubelskiego. Jest nawet ostrzeżenie synoptyków.

Prezydent Karol Nawrocki z posłem Michałem Moskalem

Prezydent Nawrocki przyjedzie do dwóch lubelskich miejscowości. "Ogłosi bardzo ważną inicjatywę"

Potwierdziły się nasza informacja. W najbliższą niedzielę prezydent Karol Nawrocki odwiedzi Janów Lubelski i Godziszów. Niestety w planie wizyty nie ma Chrzanowa. Za niedzielnym przyjazdem stoi poseł Michał Moskal z Janowa Lubelskiego. Dziennik Wschodni informował o wizycie jako pierwszy.
PKO BP EKSTRAKLASA
4. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Pogoń Szczecin 2-1
Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0-1
Jagiellonia Białystok - Cracovia 5-2
Korona Kielce - Radomiak Radom 3-0
Lechia Gdańsk - Motor Lublin 3-3
Legia Warszawa - GKS Katowice 3-1
Widzew Łódź - Wisła Płock 1-1
Piast Gliwice - Lech Poznań przełożony
Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin przełożony

Tabela:

1. Wisła Płock 4 10 7-2
2. Legia 3 7 5-1
3. Radomiak 4 7 9-6
4. Widzew 4 7 7-4
5. Bruk-Bet 4 7 6-3
6. Cracovia 4 7 10-8
7. Jagiellonia 3 6 8-8
8. Górnik 4 6 4-4
9. Lech 3 6 7-8
10. Arka 4 5 3-3
11. Korona 4 4 4-5
12. Pogoń 4 4 7-9
13. Motor 3 4 5-7
14. Raków 3 3 3-5
15. Zagłębie 3 2 3-4
16. Katowice 4 1 3-9
17. Piast 2 0 0-3
18. Lechia 4 -3 9-11

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 