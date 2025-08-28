Można nie jechać do PSZOK. Śmieciarki PGK odbiorą stare tekstylia

Dobra wiadomość dla tych, którzy mają do wyrzucenia stare ubrania, torby, paski, zasłony czy pościel. Nie muszą odwozić tych odpadów sami do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jeśli trochę poczekają, to Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej odbierze je od nich spod domów.
To zapowiadana już jakiś czas temu ogólnomiejska akcja odbioru tekstyliów, którą zamojski PGK przeprowadzi równolegle z zaplanowanym na wrzesień i październik odbiorem tzw. odpadów wielkogabarytowych i elektroniki.
W najbliższych tygodniach pojazdy miejskiej spółki będą kolejno przemierzać zamojskie osiedla i odbierać od mieszkańców to, czego chcą się pozbyć.
Harmonogram akcji wygląda następująco:
- 11 września – osiedla: Majdan, Powiatowa, Kilińskiego;
- 17 września – osiedla: Koszary, Kamienna, Planty;
- 1 października – osiedla: Partyzantów, Słoneczny
- Stok, Zamoyskiego;
- 2 października – osiedle Nowe Miasto;
- 3 października – osiedla: Orzeszkowej-Reymonta, Janowice;
- 22 października – osiedle Rataja;
- 28 październik – osiedla: Stare Miasto, Błonie,
- Karolówka;
- 31 październik – osiedla: Św. Piątka, Promyk,
- Zamczysko.
Aby oddać w tym czasie odpady tekstylne należy zastosować się do kilku zasad. Wszystko powinno być popakowane w foliowe worki i pozostawione przy gniazdach na śmieci segregowane. Dotyczy to zarówno osiedli domów jednorodzinnych, jak i blokowisk.
Przypomnijmy, że obowiązek segregacji tekstyliów obowiązuje od początku tego roku. Przestawienie się na nowy system stało się problemem dla samorządów, ale przede wszystkim mieszkańców.
W Zamościu temat powraca niemal na każdej sesji rady miejskiej. Zarówno radni, jak i przewodniczącyc zarządów osiedli apelowali do szefa PGK i władz miasta o ułatwienie wywiązywania się z obowiązku. Była mowa o dodatkowych zbiórkach tekstylnych odpadów albo ustawieniu specjalnych pojemników.
Zarówno jedna, jak i druga opcja nie wchodzą póki co w rachubę. Prezes PGK Franciszek Josik kilkukrotnie zapewniał, że takie rozwiązania podniosłyby koszty i dlatego nie będą wdrażane.
Ale już np. w Lublinie zdecydowano się na mobilną zbiórkę tekstyliów. Pierwsza taka akcja odbyła się w lipcu.
Jeszcze korzystniej dla mieszkańców do nowych zasad przstosował się Chełm. Tamtejsze Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ustawiło w mieście specjalne pojemniki. Można je znaleźć w kluczowych lokalizacjach.
W Zamościu zbiórki odpadów wielkogabarytowych, przy okazji których PGK postanowiło odbierać również tekstylia, odbywają się dwa razy do roku.