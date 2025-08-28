Można nie jechać do PSZOK. Śmieciarki PGK odbiorą stare tekstylia

To zapowiadana już jakiś czas temu ogólnomiejska akcja odbioru tekstyliów, którą zamojski PGK przeprowadzi równolegle z zaplanowanym na wrzesień i październik odbiorem tzw. odpadów wielkogabarytowych i elektroniki.

W najbliższych tygodniach pojazdy miejskiej spółki będą kolejno przemierzać zamojskie osiedla i odbierać od mieszkańców to, czego chcą się pozbyć.

Harmonogram akcji wygląda następująco:

11 września – osiedla: Majdan, Powiatowa, Kilińskiego;

17 września – osiedla: Koszary, Kamienna, Planty;

1 października – osiedla: Partyzantów, Słoneczny

Stok, Zamoyskiego;

2 października – osiedle Nowe Miasto;

3 października – osiedla: Orzeszkowej-Reymonta, Janowice;

22 października – osiedle Rataja;

28 październik – osiedla: Stare Miasto, Błonie,

Karolówka;

31 październik – osiedla: Św. Piątka, Promyk,

Zamczysko.

Aby oddać w tym czasie odpady tekstylne należy zastosować się do kilku zasad. Wszystko powinno być popakowane w foliowe worki i pozostawione przy gniazdach na śmieci segregowane. Dotyczy to zarówno osiedli domów jednorodzinnych, jak i blokowisk.

Przypomnijmy, że obowiązek segregacji tekstyliów obowiązuje od początku tego roku. Przestawienie się na nowy system stało się problemem dla samorządów, ale przede wszystkim mieszkańców.

W Zamościu temat powraca niemal na każdej sesji rady miejskiej. Zarówno radni, jak i przewodniczącyc zarządów osiedli apelowali do szefa PGK i władz miasta o ułatwienie wywiązywania się z obowiązku. Była mowa o dodatkowych zbiórkach tekstylnych odpadów albo ustawieniu specjalnych pojemników.

Zarówno jedna, jak i druga opcja nie wchodzą póki co w rachubę. Prezes PGK Franciszek Josik kilkukrotnie zapewniał, że takie rozwiązania podniosłyby koszty i dlatego nie będą wdrażane.

Ale już np. w Lublinie zdecydowano się na mobilną zbiórkę tekstyliów. Pierwsza taka akcja odbyła się w lipcu.

Jeszcze korzystniej dla mieszkańców do nowych zasad przstosował się Chełm. Tamtejsze Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ustawiło w mieście specjalne pojemniki. Można je znaleźć w kluczowych lokalizacjach.

W Zamościu zbiórki odpadów wielkogabarytowych, przy okazji których PGK postanowiło odbierać również tekstylia, odbywają się dwa razy do roku.