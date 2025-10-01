Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

III liga gr. IV

Dzisiaj
8:22
Okręgowy Puchar Polski: Stal kontra Świdniczanka, Avia z wizytą na Wieniawie

Autor: Zdjęcie autora lukisz
Trzecioligowcy ze Świdnika powalczą dzisiaj o awans do półfinału okręgowego Pucharu Polski
Trzecioligowcy ze Świdnika powalczą dzisiaj o awans do półfinału okręgowego Pucharu Polski (fot. Wojtek Szubartowski)

Czas na kolejną, pucharową środę. Dzisiaj o godz. 15.30 zostaną rozegrane ćwierćfinałowe spotkania Pucharu Polski w okręgu lubelskim. W Kraśniku zmierzą się nasi dwa trzecioligowcy: Stal i Świdniczanka. Z kolei Lublinianka podejmie Avię Świdnik.

Kibice żółto-niebieskich w ostatnich tygodniach nie mogą narzekać na nudę. Ich pupile dopiero grali derby ze Świdniczanką, które niespodziewanie przegrali.

Później świetnie zareagowali na porażkę, bo najpierw ograli Ruch Chorzów w pierwszej rundzie STS Pucharu Polski, a w niedzielę pokonali w kolejnych derbach Podlasie Biała Podlaska 2:1. Dzięki temu odrobili dwa punkty do lidera grupy czwartej Betclic III ligi – KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.

A skoro drużynę Wojciecha Szaconia w sobotę czeka kolejny, trudny mecz ligowy z czwartymi w tabeli Wiślanami Skawina, to można się spodziewać, że w środę na Wieniawie świdniczanie będą starali się oszczędzić, jak największą liczbę graczy. Nikt w drużynie nie ukrywa, że celem numer jeden na ten sezon jest awans do II ligi. A to może być szansa dla zespołu Daniela Koczona, aby sprawić niespodziankę.

W pozostałych meczach Motor II Lublin znowu zagra z Janowianką, a lider lubelskiej okręgówki, czyli Powiślak Końskowola sprawdzi formę na tle czołowe czwartoligowca – Lewartu Lubartów. Co ciekawe, Motor II i Janowianka dopiero co ze sobą grały. W niedzielę, przy okazji meczu ligowego, który odbył się w Janowie Lubelskim (gospodarzem były rezerwy ekstraklasowicza) padł remis 2:2. Podopieczni Ireneusza Zarczuka dwa razy prowadzili, ale rywale błyskawicznie odpowiadali.

Środowe mecze ćwierćfinałowe Pucharu Polski w okręgu lubelskim (godz. 15.30).

Motor II Lublin – Janowianka Janów Lubelski

Lublinianka Lublin – Avia Świdnik

Powiślak Końskowola – Lewart Lubartów

Stal Kraśnik – Świdniczanka Świdnik

Lublinianka stal kraśnik Lewart Lubartów powiślak końskowola Puchar Polski Janowianka Janów Lubelski Avia Świdnik motor II Lublin KS Świdniczanka Świdnik

Trzecioligowcy ze Świdnika powalczą dzisiaj o awans do półfinału okręgowego Pucharu Polski

Wicemistrzynie Polski pragnęły zrehabilitować się za porażkę w ostatniej kolejce w rywalizacji z MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski. Udało się to, chociaż zmagania z Eneą MKS Gniezno nie należały do najłatwiejszych.
BETCLIC III LIGA, GR. IV
10. KOLEJKA

Wyniki:

Chełmianka - Sparta Kazimierza Wielka 1-0
Czarni Połaniec - Siarka Tarnobrzeg 1-5
KSZO Ostrowiec Św. - Stal Kraśnik 2-2
Naprzód Jędrzejów - Korona II Kielce 1-4
Podlasie Biała Podlaska - Avia Świdnik 1-2
Sokół Kolbuszowa Dolna - Cracovia II 0-1
Świdniczanka Świdnik - Wisła II Kraków 4-1
Wisłoka Dębica - Pogoń Sokół Lubaczów 1-0
Wiślanie Skawina - Star Starachowice 1-1

Tabela:

1. KSZO 10 24 20-9
2. Avia 10 22 23-14
3. Chełmianka 10 21 16-10
4. Wiślanie 10 20 21-18
5. Cracovia II 10 17 17-18
6. Pogoń Sokół 10 15 18-13
7. Stal K. 10 14 19-13
8. Siarka 10 14 18-16
9. Podlasie 10 14 18-17
10. Star 10 14 15-14
11. Wisłoka 10 13 12-12
12. Korona II 10 13 19-20
13. Naprzód 10 12 15-17
14. Świdniczanka 10 9 16-18
15. Czarni 10 9 15-21
16. Sokół Kolbuszowa 10 7 11-18
17. Sparta 10 7 13-24
18. Wisła II 10 6 17-31

