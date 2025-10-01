Okręgowy Puchar Polski: Stal kontra Świdniczanka, Avia z wizytą na Wieniawie

Kibice żółto-niebieskich w ostatnich tygodniach nie mogą narzekać na nudę. Ich pupile dopiero grali derby ze Świdniczanką, które niespodziewanie przegrali.

Później świetnie zareagowali na porażkę, bo najpierw ograli Ruch Chorzów w pierwszej rundzie STS Pucharu Polski, a w niedzielę pokonali w kolejnych derbach Podlasie Biała Podlaska 2:1. Dzięki temu odrobili dwa punkty do lidera grupy czwartej Betclic III ligi – KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.

A skoro drużynę Wojciecha Szaconia w sobotę czeka kolejny, trudny mecz ligowy z czwartymi w tabeli Wiślanami Skawina, to można się spodziewać, że w środę na Wieniawie świdniczanie będą starali się oszczędzić, jak największą liczbę graczy. Nikt w drużynie nie ukrywa, że celem numer jeden na ten sezon jest awans do II ligi. A to może być szansa dla zespołu Daniela Koczona, aby sprawić niespodziankę.

W pozostałych meczach Motor II Lublin znowu zagra z Janowianką, a lider lubelskiej okręgówki, czyli Powiślak Końskowola sprawdzi formę na tle czołowe czwartoligowca – Lewartu Lubartów. Co ciekawe, Motor II i Janowianka dopiero co ze sobą grały. W niedzielę, przy okazji meczu ligowego, który odbył się w Janowie Lubelskim (gospodarzem były rezerwy ekstraklasowicza) padł remis 2:2. Podopieczni Ireneusza Zarczuka dwa razy prowadzili, ale rywale błyskawicznie odpowiadali.

Środowe mecze ćwierćfinałowe Pucharu Polski w okręgu lubelskim (godz. 15.30).

Motor II Lublin – Janowianka Janów Lubelski

Lublinianka Lublin – Avia Świdnik

Powiślak Końskowola – Lewart Lubartów

Stal Kraśnik – Świdniczanka Świdnik