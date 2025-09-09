Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Julia Szeremeta w środę powalczy o awans do półfinału mistrzostw świata w Liverpoolu

Kamil Kozioł
(fot. DW)

Przypomnijmy, że bokserka KS Paco Lublin w Wielkiej Brytanii już stoczyła jedną walkę. W niedzielnej 1/8 finału pewnie pokonała Yan Cai.

Chinka w konfrontacji z wicemistrzynią olimpijską nie miała najmniejszych szans. Pięściarka Paco przywitała Azjatkę mocnym lewym sierpem. W kolejnych minuta poprawiła lewym prostym. Już w tej części walki widać było, że Szeremeta znakomicie czuje dystans i w pełni kontroluje walkę. W drugiej rundzie ponownie wicemistrzyni olimpijska uderzyła lewym sierpem. Jako, że była wyraźnie szybsza niż Cai, to nie miała problemów zarówno z defensywą, jak i ofensywą. Chinka próbowała atakować, ale nadziewała się na potężne kontry. Trzecia runda była dla Szeremety najsłabsza. Nic jednak dziwnego, bo już po dwóch częściach tego pojedynku miała sukces w kieszeni. Arbitrzy też nie mieli wątpliwości i w komplecie przyznali zwycięstwo bokserce Paco.

W środę czeka ją pojedynek o dużo większym ciężarze gatunkowym, chociaż niekoniecznie z lepszą bokserką. Rywalką Szeremety będzie Kazaszka Karina Ibragimova. 29-latka ma bogatą kartę zawodniczą, bo w przeszłości sięgała nawet po srebrny medal mistrzostw świata. Miało to miejsce w 2023 r. W Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu Ibragimovej poszło jednak fatalnie, bo odpadła już w pierwszej rundzie. Niedawno Kazaszka startowała w mistrzostwach świata w konkurencyjnej federacji. Imprezę w Belgradzie skończyła na ćwierćfinale, gdzie przegrała z Yan Cai, która przecież w niedzielę gładko uległa Szeremecie. Ibragimova ma na swoim koncie kilka wielkich zwycięstw. Tu wypada wspomnieć o pokonaniu w 2023 r. chociażby Yu Ting Lin. Tajwanka rok później triumfowała w Igrzyskach Olimpijskich, a w paryskim finale dość gładko pokonała Szeremetę.

Szeremeta wejdzie do ringu o godz. 19.30. Cała impreza jest transmitowana na sportowych antenach Polsatu.

Julia Szeremeta

Julia Szeremeta wygrała Turniej im. Feliksa Stamma

Julia Szeremeta

Julia Szeremeta poznała drabinkę w turnieju mistrzostw świata w Liverpoolu

Julia Szeremeta jest już w ćwierćfinale mistrzostw świata

Mistrzostwa świata w boksie: Julia Szeremeta z awansem do ćwierćfinału

43,7 miliarda euro na polskie zbrojenia. Polska największym beneficjentem SAFE

43,7 miliarda euro na polskie zbrojenia. Polska największym beneficjentem SAFE

Komisja Europejska przyznała Polsce we wtorek największą część z puli 150 mld euro pożyczek na obronę SAFE. Z kwotą w wysokości 43,7 mld euro Polska będzie największym beneficjentem programu.

Projekt Europa w Lublinie: warsztaty, spotkania i europejska edukacja

Projekt Europa w Lublinie: warsztaty, spotkania i europejska edukacja

22 września rozpocznie się czteromiesięczny projekt edukacyjny w ramach Urban Lab Lublin. „Projekt Europa” to cykl praktycznych zajęć edukacji europejskiej, kierowany przdede wszystkim do młodych ze szkół średnich.

Kolej przyszłości czy źródło konfliktów? Będą rozmawiać o linii kolejowej z Lublina do Dorohuska

Kolej przyszłości czy źródło konfliktów? Będą rozmawiać o linii kolejowej z Lublina do Dorohuska

Nowa magistrala kolejowa z Lublina do Dorohuska i dalej na Ukrainę może stać się impulsem rozwojowym dla całego regionu. Ale to też powód niepokoju mieszkańców, obawiających się wywłaszczeń i utrudnień. W czwartek - 11 września - w Chełmskiej Bibliotece Publicznej zaplanowano kluczowe spotkanie informacyjne w tej sprawie.

Zespół lekarzy z bialskiego szpitala

Da Vinci miał co robić przez rok w bialskim szpitalu. To już 100 operacji

Da Vinci napracował się w bialskim szpitalu. W niespełna rok udało się przeprowadzić 100 operacji z wykorzystaniem robota.
Bon ciepłowniczy i zamrożenie cen. Ile zapłacimy za prąd w tym roku?

Bon ciepłowniczy i zamrożenie cen. Ile zapłacimy za prąd w tym roku?

Rząd przyjął projekt ustawy o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych w IV kwartale 2025 roku na poziomie 500 zł za MWh netto – poinformował na konferencji prasowej minister energii Miłosz Motyka.
Wicemarszałek Piotr Breś

Radni zgodni jak nigdy. Młodzież będzie mieć swój Sejmik Województwa Lubelskiego

Takich głosowań jest niewiele. Radni jednomyślnie zagłosowali za projektem uchwały dotyczącym powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Wicemarszałek Piotr Breś nie krył zadowolenia, bo Młodzieżowy Sejmik to jego dziecko i spełnione zobowiązanie złożone po objęciu funkcji wicemarszałka WL.
Pierwsze BLSU KUNA trafiły do 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej

Pierwsze BLSU KUNA trafiły do 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej

To pierwsze egzemplarze Bezzałogowych Lądowych Systemów Uzbrojenia KUNA, jakie trafiły do polskich żołnierzy. Teraz nowy sprzęt będzie testowany do końca października.
Groźby i narkotyki. Zatrzymany po awanturze w hotelu

Groźby i narkotyki. Zatrzymany po awanturze w hotelu

Cztery zarzuty usłyszał 46-letni mieszkaniec Puław podejrzany o groźby wobec znajomego oraz posiadanie narkotyków. Został zatrzymany w jednym z puławskich hoteli, gdzie wszczął awanturę ze swoją partnerką.
Ścieżka rowerowa przy tężni

Przy ścieżkach rowerowych brakuje koszy na śmieci. Na razie jest petycja

Przy ścieżce rowerowej brakuje koszy na śmieci. Stowarzyszenie Orzechówek apeluje do urzędników w tej sprawie.
Kurierzy z Mołdawii przewozili nielegalnych imigrantów. Grozi im 8 lat

Kurierzy z Mołdawii przewozili nielegalnych imigrantów. Grozi im 8 lat

Obywatele Mołdawii przewozili pięcioro Etiopczyków, którzy nielegalnie przedostali się na teren Polski. Zostali zatrzymani dzięki współpracy policjantów z Wrocławia i z województwa lubelskiego.
Premier Donald Tusk

Tusk: Zamkniemy granice z Białorusią. Przez ćwiczenia Zapad

W piątek zaczynają się agresywne ćwiczenia rosyjsko-białoruskie Zapad; w związku z tym w nocy z czwartku na piątek za-mkniemy granice z Białorusią, w tym przejścia kolejowe – poinformował we wtorek premier Donald Tusk.
Wolontariuszka straciła cenny aparat. Apel o pomoc

Wolontariuszka straciła cenny aparat. Apel o pomoc

Sprzęt był wart kilka tysięcy złotych. Na dodatek na karcie pamięci zapisane były ważne i potrzebne nastolatce zdjęcia. Wszystko przepadło. Mieszkanka Lublina zwróciła się o pomoc do naszej redakcji, nagłośnienie sprawy. Liczy, że to pomoże.
Starszy ogniomistrz Łukasz Sowa swoją postawą udowodnił, że strażacy niosą pomoc nie tylko na służbie

Ratowników nad zalewem nie było. Na pomoc dziecku ruszył strażak

Było ciepło i słonecznie. Dlatego w weekend nad zalewem miejskim w Zamościu nie brakowało plażowiczów. Kiedy wiatr zniósł dziewczynkę na dmuchańcu na głęboką wodę, na pomoc dziecku ruszył strażak.
9 września – dzień, który zapisał się w tragicznej historii Lublina
ZDJĘCIA
galeria

9 września – dzień, który zapisał się w tragicznej historii Lublina

Zbombardowane zostało ścisłe centrum miasta, a wśród ofiar był m.in. poeta Józef Czechowicz. Nad Lublinem zawisły ciemne chmury okupacji. Tragiczne wydarzenia sprzed 86 lat do dziś pozostają w pamięci mieszkańców i są upamiętniane podczas corocznych uroczystości.
PKO BP EKSTRAKLASA
7. KOLEJKA

Wyniki:

Cracovia - Legia Warszawa 2-1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Korona Kielce 1-3
Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk 2-0
Górnik Zabrze - Motor Lublin 0-1
GKS Katowice - Radomiak Radom 3-2
Arka Gdynia  - Wisła Płock 1-0
Lech Poznań - Widzew Łódź 2-1
Zagłębie Lubin - Piast Gliwice 2-2
Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa 2-0

Tabela:

1. Wisła Płock 7 16 10-4
2. Cracovia 7 14 13-9
3. Górnik 7 12 10-5
4. Jagiellonia 5 12 12-9
5. Korona 7 11 10-7
6. Lech 5 10 10-10
7. Pogoń 6 10 11-13
8. Radomiak 6 8 13-12
9. Bruk-Bet 6 8 10-10
10. Motor 6 8 6-9
11. Arka 7 8 5-8
12. Legia 5 7 6-4
13. Widzew 7 7 9-9
14. Katowice 7 7 10-15
15. Zagłębie 6 6 12-10
16. Raków 5 6 6-9
17. Piast 5 3 2-5
18. Lechia 7 0 12-19

