Polski Cukier AZS UMCS pozyskał rozgrywającą, która grała w WNBA

Nowa zawodniczka akademiczek ma 28 lat, mierzy 180 cm, a w 2021 roku została wybrana w drafcie do WNBA przez Las Vegas Aces w drugiej rundzie (numer 14).

W pierwszym sezonie zaliczyła 21 występów, ale grała bardzo mało, bo na parkiecie spędzała średnio ciut ponad sześć minut. W 2022 roku już w barwach Atlanta Dream zagrała w trzech meczach (w sumie 14 punktów), a w spotkaniu z Chicago Sky zapisała na swoim koncie 10 „oczek”. W marcu 2023 roku Slocum podpisała kontrakt z Phoenix Mercury, ale w maju została z niego zwolniona.

Już w sezonie 21/22 rozgrywająca rozpoczęła swoją przygodę w Europie. Najpierw zameldowała się w Turcji, gdzie zakładała koszulkę Melikgazi Kayseri. I mogła się pochwalić dobrymi statystykami na poziomie: 18 punktów 4,2 zbiórki oraz 5 asyst. Zagrała jednak tylko pięć spotkań. W styczniu 2022 roku wylądowała we Francji. W barwach Landerneau Bretagne notowała średnio: 11 punktów, 3 zbiórki oraz 2 asysty.

Szybko wróciła jednak do Turcji, bo w rozgrywkach 22/23 grała już dla Botassport Adana. Od kwietnia 2023 roku ponownie grała za to we Francji. W sezonie 23/24 występowała w węgierskim SERCO Uni Gyor. W tym klubie miała okazję rywalizować na poziomie Euroligi i to z dobrym skutkiem, bo zdobywała średnio 13 punktów w meczu, a do tego notowała: 5 asyst, 3 zbiórki oraz 1,2 przechwytu.

Poprzednie rozgrywki Amerykanka znowu spędziła we Francji. Tym razem w barwach Basket Landes (8 punktów, 3 asysty, niemal 3 zbiórki i 1,7 przechwytu). Co ciekawe, zakończyła zmagania z tytułem mistrzowskim. Ponownie rywalizowała też w Eurolidze (8,4 punktu).