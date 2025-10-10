Wodociąg skażony bakteriami. Kranówka nie nadaje się ani do picia, ani do mycia

Komunikat w tej sprawie wydała dzisiaj po południu gmina. Jak przekazano, badania wody prowadziła we wtorek firma GBA Polska. Wyniki są jednoznaczne. Stwierdzono stwierdziła obecność 29 jednostek bakterii grupy coli w ilości na 100 mililitrów.

"Woda nie nadaje się do spożycia, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, ale też naczyń kuchennych, jak również zębów czy ciała" - czytamy w komunikacie.

Zakład Gospodarki Komunalnej w szczebrzeszynie organizuje dostawy wody pitnej mieszkańcom. Pierwsze beczkowozy podstawiono już dzisiaj rano, kolejna dostawa także dziś o godz. 18. Pododbne działania zaplanowano na najbliższe dni aż do wtorku 14 października.

Beczkowóz ma dojeżdżać do Kawęczynka dwukrotnie: o godz. 8 i 15. Należy jednak pamiętać, że dostarczaną nim wodę należy przed spożyciem przegotować.

ZGK zapewnia, że zaraz po otrzymaniu wyników podjęto działania naprawcze. Wodociąg jest płukany i chlorowany.