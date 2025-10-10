WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki

Pod względem liczby przyjętych na pierwszy rok studiów, tegoroczna rekrutacja utrzymuje rekordowe tempo ubiegłego roku. Wśród studentów stacjonarnych prym wiedzie pielęgniarstwo – z ponad 80 nowymi studentami, informatyka (ponad 60 osób) oraz architektura (blisko 40 osób). Łącznie na studiach stacjonarnych zainaugurowało naukę ponad 250 osób.

Studia niestacjonarne – wspomagane nowoczesnymi technologiami kształcenia na odległość – przyciągnęły ponad 400 nowych studentów. Największym zainteresowaniem cieszyły się informatyka (blisko 70 osób na studiach pierwszego stopnia i około 40 na drugim stopniu), administracja (blisko 40 osób) oraz finanse i rachunkowość (35 osób).

Nowości w ofercie edukacyjnej

Rok akademicki 2025/2026 przynosi również nowe kierunki i specjalności:

Stosunki międzynarodowe z nową specjalnością „Bezpieczeństwo międzynarodowe”,

Projektowanie wnętrz z modułem „Wizualizacje projektów wnętrz”,

Finanse i rachunkowość z nowym przedmiotem „Obsługa oprogramowania finansowo-księgowego” realizowanym we współpracy z firmą Symfonia.

Wśród studiów podyplomowych niezmiennie największym zainteresowaniem cieszą się studia menedżerskie MBA, które w dwóch trybach – stacjonarnym i online – rozpoczną w tym roku ponad 100 słuchaczy.

Praktyka ponad teorią

WSPA od lat wyróżnia się praktycznym podejściem do kształcenia. Uczelnia posiada ponad 150 aktywnych umów o współpracy z przedsiębiorstwami, instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. Partnerzy ci mają realny wpływ na kształt programów nauczania oraz angażują studentów w projekty wdrażane w rzeczywistych warunkach rynkowych.

Jako przykład takiej współpracy uczelnia wskazuje projekt MATCH, realizowany we współpracy z Urzędem Miasta Lublin. Inicjatywa łączy środowiska akademickie z biznesem, umożliwiając studentom realizację projektów na zlecenie firm i instytucji.