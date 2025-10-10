WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki

W Auli Głównej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2025/2026. Wśród licznie zgromadzonych gości znaleźli się rektor uczelni, władze wydziałów, wykładowcy oraz 700 nowych studentów, którzy właśnie rozpoczynają swoją akademicką przygodę.
Pod względem liczby przyjętych na pierwszy rok studiów, tegoroczna rekrutacja utrzymuje rekordowe tempo ubiegłego roku. Wśród studentów stacjonarnych prym wiedzie pielęgniarstwo – z ponad 80 nowymi studentami, informatyka (ponad 60 osób) oraz architektura (blisko 40 osób). Łącznie na studiach stacjonarnych zainaugurowało naukę ponad 250 osób.
Studia niestacjonarne – wspomagane nowoczesnymi technologiami kształcenia na odległość – przyciągnęły ponad 400 nowych studentów. Największym zainteresowaniem cieszyły się informatyka (blisko 70 osób na studiach pierwszego stopnia i około 40 na drugim stopniu), administracja (blisko 40 osób) oraz finanse i rachunkowość (35 osób).
Nowości w ofercie edukacyjnej
Rok akademicki 2025/2026 przynosi również nowe kierunki i specjalności:
-
Stosunki międzynarodowe z nową specjalnością „Bezpieczeństwo międzynarodowe”,
-
Projektowanie wnętrz z modułem „Wizualizacje projektów wnętrz”,
-
Finanse i rachunkowość z nowym przedmiotem „Obsługa oprogramowania finansowo-księgowego” realizowanym we współpracy z firmą Symfonia.
Wśród studiów podyplomowych niezmiennie największym zainteresowaniem cieszą się studia menedżerskie MBA, które w dwóch trybach – stacjonarnym i online – rozpoczną w tym roku ponad 100 słuchaczy.
Praktyka ponad teorią
WSPA od lat wyróżnia się praktycznym podejściem do kształcenia. Uczelnia posiada ponad 150 aktywnych umów o współpracy z przedsiębiorstwami, instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi. Partnerzy ci mają realny wpływ na kształt programów nauczania oraz angażują studentów w projekty wdrażane w rzeczywistych warunkach rynkowych.
Jako przykład takiej współpracy uczelnia wskazuje projekt MATCH, realizowany we współpracy z Urzędem Miasta Lublin. Inicjatywa łączy środowiska akademickie z biznesem, umożliwiając studentom realizację projektów na zlecenie firm i instytucji.