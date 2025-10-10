Jak po stole. Kilkukilometrowy odcinek drogi oficjalnie otwarty

To była inwestycja, która kosztowała ponad 9,3 mln zł. Ale Starostwo Powiatowe w Biłgoraju dostało na nią sporą, sięgającą 5,4 mln zł dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Brakującą część sfinansowały powiat i gmina.

Wykonanie zadania jesienią zeszłego roku zlecono konsorcjum firm z Głogowa Małopolskiego i Biłgoraja. Wszystko poszło zgodnie z planem, a w czwartek zorganizowano oficjalne przecinanie wstęgi i oddanie do użytku odnowionego fragmentu drogi powiatowej nr 2961L.

- To inwestycja w bezpieczeństwo i komfort podróży dla wszystkich mieszkańców. Poprawa stanu dróg powiatowych jest naszym priorytetem. Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg możemy skutecznie modernizować kluczową infrastrukturę, łączącą nasze gminy - podkreśla Andrzej Szarlip, starosta biłgorajski.

- To nie jest tylko nowa nawierzchnia, to cała nowa infrastruktura – bezpieczne chodniki, oświetlenie i lepsze odwodnienie. Dzięki temu projektowi droga w Potoku Górnym staje się nowoczesna i służy wszystkim uczestnikom ruchu drogowego przez długie lata - dodaje Bartłomiej Świtała, etatowy członek zarządu.

Tymczasem samorząd przygotowuje się do kolejnej inwestycji na podległej sobie drodze. Chodzi o tę nr 2921L łączącej Tereszpol ze Smólskiem. W planach są prace na odcinku ponad 3,6 km między Tereszpolem a Bukownicą.

Jezdnia na całej dłigości ma być przebudowana i poszerzona. Powstaną nowe chodniki, a także zatoki autobusowe. W obu wioskach będą również oświetlone przejścia dla pieszych. Przy okazji drogowcy wykonać mają odwodnienie i kanalizację deszczową. Zajmą się również zjazdami do posesji i utwardzeniem poboczy.

Termin składania ofert mija na początku listopada. Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 12 miesięcy na wywiązanie się z umowy.

Nie tylko zakres tej inwestycji jest podobny do zrealizowanej w Potoku Górnym, również koszt szacowany wstępnie na ok. 9,4 mln zł. Ponadto także w tym przypadku powiat ma dotację z RFRD. Wynosi ona aż 6,6 mln zł.